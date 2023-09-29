合體「最美小三」破局 宋慧喬遺憾：能在一起就好了
以「黑暗榮耀」奪下百想藝術大賞視后的宋慧喬，提到原本要與「最美小三」韓韶禧演出Netflix新劇「自白的代價」，卻因故被取消；兩人在Instagram上頻頻互動，最終未能合作，讓她遺憾表示：「要是能在一起（合作）就好了」。
宋慧喬最近接受「朝鮮體育」訪問，提到這一兩年的改變，莫過於「黑暗榮耀」讓她徹底轉型，「雖然一直都喜歡演戲，也會覺得演戲很困難、很辛苦，但某些時刻因為沒有演出更多樣化的作品，所以我也對自己的演技感到厭倦，甚至一度覺得演戲很無聊」，直到演「黑暗榮耀」，自己又有了新目標。
提到「黑暗榮耀」迄今殺青已有一年，但除了原本取消的「自白的代價」之外，還在挑選新劇本，「我拍過很多浪漫喜劇，然而還有很多類型我沒嘗試過。我想拍恐怖片，想拍個最猛的驚悚片，也想演反派」。
至於近期喜歡的連續劇，宋慧喬提到「壞媽媽」、「醫生車貞淑」與「王后傘下」，更說看到「醫生車貞淑」女主角嚴正化的哭戲，會不由自主跟她一起哭；至於「黑暗榮耀」之後，戲癮已經被勾出來，她提到「看到有趣的電視劇我的身體也會發癢，想馬上去片場，好羨慕哦」。
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