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Lisa瘋馬秀28日登場 搶先上傳美照 出演原因、曲目曝光

編輯蔡欣妤／即時報導
（取材自Lisa Instagram）
（取材自Lisa Instagram）

南韓人氣女團BLACKPINK近日傳出續約喬不攏，Jennie跟Jisoo有意成立個人工作室、Lisa則被傳出兩度拒絕天價續約金，有多家公司爭先恐後想與她合作，目前疑似只有Rosé成功續約。

而Lisa主演的「瘋馬秀」將在28日晚登場，她也搶先在Instagram曬出坐在觀眾席的美照，Lisa穿著白色背心配牛仔褲，照片曝光後立刻吸引破百萬讚。她發文寫道：「迫不及待迎接這一刻到來！」事實上，她當初宣布要參演時反應兩極，不少人批評她已是世界巨星等級，非得要脫衣降低格調，也怒批助長物化女性產業。不過也有部分網友認為那是她自己的身體，作為舞技精湛的表演者，本就有挑戰尺度的突破目標。

而關於Lisa答應演出的原因日前也在法國版ELLE訪談中公開，「瘋馬秀」創意總監Andrée Deissenberg表示Lisa已經來看過很多次，她經常在表演結束後到後台跟其他舞者們打招呼，所以她認為是個好機會，於是鼓起勇氣向Lisa提出演出邀請。Andrée Deissenberg認為Lisa的加入能吸引年輕女性客戶，她表示：「畢竟，她們是我們未來的觀眾。瘋馬秀象徵著女性的驕傲、自由和好奇心。我認為Lisa也透過這次表演展示了這個象徵」。

Andrée Deissenberg分享所有排練都是祕密進行，Lisa非常專業，她要求用現有的表演進行演出即可，屆時她會表演曲目〈But I Am a Good Girl〉與〈Crisis? What crisis?〉，前者類似辦公室女郎配合燈光褪去衣物的演出，葛萊美天后克莉絲汀阿奎萊拉（Christina Aguilera）在電影《舞孃俱樂部》中有這段歌舞表演，而後者則是世界知名脫衣舞孃蒂塔萬提斯（Dita von Teese）曾詮釋過，共計三天五場表演。

Instagram 葛萊美 南韓

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