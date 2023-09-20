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宮崎駿又回來了 「蒼鷺與少年」零宣傳也大賣

特派記者陳建嘉／東京報導
宮崎駿七次發表「退休宣言」卻一再食言。(路透資料照片)
宮崎駿七次發表「退休宣言」卻一再食言。(路透資料照片)

日本動畫大師宮崎駿相隔10年推出新片「蒼鷺與少年」，與他合作超過40年的製片人鈴木敏夫日前在吉卜力工作室接受台灣媒體採訪，提到這次在上片前完全無預告、零宣傳，反而掀起不少話題，「原來什麼都不做，可能會有比較好的效果」，他也對目前已破80億日圓(約5457萬美元)的票房很滿意。

日媒曾報導宮崎駿7次發表「退休宣言」，卻一再食言，這回依舊推出新作，鈴木敏夫則笑答，其實宮崎駿只有2次是「正式退休」，上次是10年前推出「風起」時，因為創作過程疲累，才在記者會上公告要退休，讓已故導演高畑勳生氣罵他「為什麼要講這麼白癡的話」。

但宮崎駿後來實在太喜歡「蒼鷺與少年」的原作故事，決定再度復出，也向鈴木提出邀約；在宮崎駿苦苦哀求之下，鈴木決定與老友再拚一次。

宮崎駿與鈴木敏夫都對台灣印象極佳，多年來一直盛傳「神隱少女」取景發想地是九份，鈴木敏夫再次強調是謠言，「我們根本沒去過九份，但這代表大家一直很關心這部作品，所以我很高興」。

雖然一直感謝台灣觀眾對吉卜力動畫的喜愛，不過鈴木敏夫認為現今年紀大了，不太有機會與宮崎駿一起到台灣致謝，「我們都太老了」，不過當年「神隱少女」上映時到過台灣，當時大家對「無臉男」反應熱烈，讓他始終銘記在心。

鈴木敏夫(上圖，甲上提供)開心與「神隱少女」、「蒼鷺與少年」海報合影。(圖：甲上...
鈴木敏夫(上圖，甲上提供)開心與「神隱少女」、「蒼鷺與少年」海報合影。(圖：甲上提供)

退休 日本

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