BTS第3人服兵役 SUGA將在22日入伍

防彈少年團成員SUGA將自22日起入伍服役。（美聯社）

南韓 防彈少年團（BTS ）經紀公司今天公布，成員SUGA將自22日起入伍服役。SUGA先前在兵役體檢中獲判以「社會服務要員」（類似替代役）服役，但未公開服務內容。

經紀公司BIGHIT MUSIC今天透過粉絲社群發布公告，宣布SUGA將在9月22日成為團體中第3名服兵役成員，兵役起始日及進入訓練所當天都不會舉行官方活動，呼籲粉絲不要前往訓練所及SUGA未來工作地點。

聲明中也提醒粉絲不要購買任何擅自使用藝人IP（智慧財產權）的旅遊商品，避免蒙受損失，經紀公司也將就相關違法行為採取相應措施。

南韓兵役體檢分為7級，其中1到3級都必須正常入伍服役，4級「補充役」也在義務服役對象內，同樣須在新兵訓練所訓練，但時長3週較一般役短，之後將以社會服務要員身分在市政府、學校等公家機關工作代替服役，一般服役年限為21個月。

SUGA並未公開獲判定以社會服務要員身分服役的原因，但外界多猜測是因他在2020年動的肩膀手術。他曾透露出道前打工時曾因車禍造成肩膀受傷，經過8年活動惡化至幾乎無法抬起手臂，因此動了手術。

南韓會給予奧運 獎牌得主和部分古典音樂家等人士豁免入伍的資格，但流行樂明星不符合條件。BTS成員中最年長的Jin去年入伍後，J-Hope也在今年4月入伍服役。