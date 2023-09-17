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玉澤演中文超強 粉絲推薦臭豆腐

記者李姿瑩／綜合報導
玉澤演中文實力堅強。（記者吳致碩／攝影）
玉澤演中文實力堅強。（記者吳致碩／攝影）

韓星玉澤演16日在台北國際會議中心舉辦個人見面會，他穿著黑色勁裝又唱又跳，有備而來準備了「如果可以」，盡全力用大量中文跟粉絲互動。驚人的是，他竟然能讀出粉絲用繁體中文寫的便利貼願望，中文程度遠超過外界想像。

玉澤演當晚一開場就用一長串中文問候粉絲，2019年曾擔任台灣觀光大使的他，心心念念當時吃到的芒果冰，誓言這次一定要吃到再回去。聽到台下粉絲推薦他吃臭豆腐，他先是用中文客套回應：「還沒吃過，但是我想試試看。」

粉絲聽到他過去不吃臭豆腐的原因是「太飽了」，馬上識破他內心抗拒。玉澤演乾脆直接用中文回擊，笑稱粉絲敢吃臭豆腐是「假的假的，我不信你」。

只要能用中文回應，玉澤演都沒放過。他在瀏覽粉絲的心願便利貼時，特別指定要挑全中文的留言，而且當場即興挑戰讀出上面文字。在粉絲和翻譯提點下，他成功念出四張便利貼文字，發音標準斷句正確，雖然不知道是什麼意思，但已經展現十足誠意。

其中一張便利貼正好是前排粉絲所寫，玉澤演得知對方許願要抱抱，二話不說跳下舞台，直直衝向該名粉絲並用力抱住對方，同時大力搖晃，羨煞全場女粉。另一名幸運粉絲許願要聽生日快樂歌，玉澤演馬上現學現賣，用中文獻唱送上祝福。

他竭盡全力寵粉，為了台灣場認真練了「如果可以」，透露為了歌詞發音下足功夫。而且雖然他嘴上說不公開慢跑地點，晚上卻自己打卡「大佳河濱公園」，對台粉破例再破例。

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