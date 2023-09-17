高橋一生跑宣傳 赴台先啖芒果冰

高橋一生睽違5年來台。（記者吳致碩／攝影）

日本 人氣演員高橋一生睽違5年，帶著改編人氣漫畫家荒木飛呂彥的「JoJo的奇妙冒險：不滅鑽石」衍伸外傳電影「岸邊露伴在羅浮」赴台宣傳，在16日的記者會上他分享前一天趁空檔到夜市吃了芒果冰和滷肉飯，而先前就提過最想逛台灣中藥行，這次雖然還沒去，但他直呼台灣中藥真的很有效。

高橋一生和導演渡邊一貴當天攜手出席記者會，也是高橋一生繼2018年為日劇 「我們的奇蹟」宣傳後，再會台灣影迷，不只出席映前映後見面會，在受訪時也大方分享，因有乾眼症問題，得知台灣中藥材有助眼睛，5年前特別抓了2個紙袋量的中藥回日本，使用後感受到非常有效，乾眼症也好了差不多。

他難得到台灣也吃了美食，說道：「終於吃到5年前就一直很想吃的芒果冰！感覺昨天整天好像把台灣美食吃過一輪了。其實電影見面會我有說很想吃芒果冰、去夜市，還有粉絲提議說大家一起去，不過也不能真的把整個廳的大家帶去嘛，最後是跟團隊偷偷去了一趟夜市，吃到想吃了很久的芒果冰，非常滿足！」

對於和台灣的影迷互動他也印象深刻，高橋一生提到，其實「岸邊露伴在羅浮」原本沒有計畫到台灣宣傳，但高橋一生想到5年前赴台時，受到影迷們的愛戴，決定再度到台灣。這回有粉絲請他說「一生愛你」，實際上他並不知道這句話是什麼意思，但看大家開心的反應大概能猜到意思，而記者會上他知道是用自己名字衍伸出的情話，更大方講了三遍，滿足影迷。

聊到新片，電影出現不少蜘蛛，導演渡邊一貴表示有其他演員非常害怕，至於高橋一生是否有害怕的生物或是人？現場媒體舉例母親也可以，他先是笑說：「媽媽算是生物嗎？但媽媽是真的滿可怕的！」至於其他生物沒有感到特別害怕，但他說：「我自己會去爬山，有時遇到熊、山豬、猴子野生動物會怕，會毛骨悚然。」至於拍攝的蜘蛛，動物演員公司拿了一隻大蜘蛛給他摸，他也放在手上互動，表示蜘蛛很乖。