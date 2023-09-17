我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

高橋一生跑宣傳 赴台先啖芒果冰

記者黃保慧／綜合報導
高橋一生睽違5年來台。（記者吳致碩／攝影）
高橋一生睽違5年來台。（記者吳致碩／攝影）

日本人氣演員高橋一生睽違5年，帶著改編人氣漫畫家荒木飛呂彥的「JoJo的奇妙冒險：不滅鑽石」衍伸外傳電影「岸邊露伴在羅浮」赴台宣傳，在16日的記者會上他分享前一天趁空檔到夜市吃了芒果冰和滷肉飯，而先前就提過最想逛台灣中藥行，這次雖然還沒去，但他直呼台灣中藥真的很有效。

高橋一生和導演渡邊一貴當天攜手出席記者會，也是高橋一生繼2018年為日劇「我們的奇蹟」宣傳後，再會台灣影迷，不只出席映前映後見面會，在受訪時也大方分享，因有乾眼症問題，得知台灣中藥材有助眼睛，5年前特別抓了2個紙袋量的中藥回日本，使用後感受到非常有效，乾眼症也好了差不多。

他難得到台灣也吃了美食，說道：「終於吃到5年前就一直很想吃的芒果冰！感覺昨天整天好像把台灣美食吃過一輪了。其實電影見面會我有說很想吃芒果冰、去夜市，還有粉絲提議說大家一起去，不過也不能真的把整個廳的大家帶去嘛，最後是跟團隊偷偷去了一趟夜市，吃到想吃了很久的芒果冰，非常滿足！」

對於和台灣的影迷互動他也印象深刻，高橋一生提到，其實「岸邊露伴在羅浮」原本沒有計畫到台灣宣傳，但高橋一生想到5年前赴台時，受到影迷們的愛戴，決定再度到台灣。這回有粉絲請他說「一生愛你」，實際上他並不知道這句話是什麼意思，但看大家開心的反應大概能猜到意思，而記者會上他知道是用自己名字衍伸出的情話，更大方講了三遍，滿足影迷。

聊到新片，電影出現不少蜘蛛，導演渡邊一貴表示有其他演員非常害怕，至於高橋一生是否有害怕的生物或是人？現場媒體舉例母親也可以，他先是笑說：「媽媽算是生物嗎？但媽媽是真的滿可怕的！」至於其他生物沒有感到特別害怕，但他說：「我自己會去爬山，有時遇到熊、山豬、猴子野生動物會怕，會毛骨悚然。」至於拍攝的蜘蛛，動物演員公司拿了一隻大蜘蛛給他摸，他也放在手上互動，表示蜘蛛很乖。

日本 日劇

上一則

玉澤演中文超強 粉絲推薦臭豆腐

下一則

想復出？李易峰嫖妓沉寂1年 露臉直播5分鐘遭舉報

延伸閱讀

朱一龍電影「河邊的錯誤」 入圍芝加哥影展

朱一龍電影「河邊的錯誤」 入圍芝加哥影展
搞笑諾貝爾 死蜘蛛、筷子、馬桶為何火紅？

搞笑諾貝爾 死蜘蛛、筷子、馬桶為何火紅？
超級男孩睽違20多年推新歌 為魔髮精靈系列電影獻唱

超級男孩睽違20多年推新歌 為魔髮精靈系列電影獻唱
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由