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愛上女主播？趙寅成被爆結婚倒數

娛樂新聞組╱綜合報導
韓星趙寅成傳出結婚倒數，經紀公司秒否認。(取材自Instagram)
韓星趙寅成傳出結婚倒數，經紀公司秒否認。(取材自Instagram)

韓星趙寅成被韓媒爆料，準備終結黃金單身漢生活，和41歲的女主播朴善英即將修成正果；結果經紀公司秒回應「不管是戀愛還是結婚，全都不是事實」，果斷否認趙寅成要終結單身，請廣大的趙太太們可以放心。

綜合媒體報導，42歲南韓男神趙寅成最近因Disney韓劇「MOVING異能」中擁有飛行能力的帥氣「金斗植」一角備受關注，與女主角韓孝周超強的CP感，更是讓劇迷頻敲碗這對螢幕情侶成真；不過韓媒驚傳他將跟小1歲的前女主播朴善英結婚。

男方經紀公司在爆出新聞後不到1小時就極力澄清，表示趙寅成目前在海外拍攝羅泓軫導演的新電影「Hope」，已跟本人確認，是毫無根據的傳言，也並沒有在戀愛；女方經紀公司SM C＆C則表示，朴善英正和家人旅行中，目前正和本人確認中，「如果不是事實的話，也不會再特別做出其他回覆」。

據韓媒報導，趙寅成曾以嘉賓身分作客朴善英主持的廣播節目的「朴善英的Cinetown」，但兩人私下並無再見面。

據報導，趙寅成今年暑假大小螢幕都有作品，陸續推出的電影「神鬼海底撈」和影集「MOVING異能」，都收穫了極大的回響，實境秀「偶然成為社長3」也將於今年下半年播出。

朴善英則是2007年加入SBS電視台成為主播，但在2020年離開公司，被SM C＆C簽下，目前手上有主持「Golf King」等多個節目。

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