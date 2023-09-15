BLACKPINK首爾演唱會恐成最後合體？韓媒傳Lisa拒續約

南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備受關注。左圖為Lisa。（取材自Lisa Instagram）

南韓 人氣女團BLACKPINK 在今年8月慶祝出道7周年，成員續約動向也讓各界都相當關注，先前韓網曾誤傳Jennie不續約，不過接著又傳出不續約的是Lisa。當時據「文化日報」報導指出，中國方內部人士想邀請Lisa上節目，不過YG方則回應：「難以確定8月以後的行程。」而讓Lisa不續約的消息甚囂塵上。但後來YG娛樂再度澄清是未確認巡演及個人行程等後續安排，並不是指續約問題。

南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備受關注。（取材自BLACKPINK Instagram）

BLACKPINK在今年8月確定要決定續約問題，不過YG遲遲尚未公開四位成員未來動向，讓粉絲相當焦急。加上她們即將在本周六、日於首爾高尺巨蛋舉行最終場巡演，不少網友都猜測該場演出是否將是BLACKPINK最後合體。據韓媒報導，Lisa曾二度拒絕YG娛樂的天價續約金，一次是200億韓幣（約1628萬美元），一次則加碼到500億韓幣（約4070萬美元）。

南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備受關注。（取材自BLACKPINK Instagram）

另外，Lisa最近宣布將出演瘋馬秀以及疑似與全球首富兒弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）熱戀消息瘋傳，另外也傳出她的故鄉泰國 以及其他有意合作的國家都開出相當優渥的金額邀請她的加入。關於Lisa拒絕續約金消息曝光後YG股價也跟著大跌，今日也緊急出面回應仍在討論續約問題，並否認拒絕續約金傳聞。