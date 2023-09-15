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BLACKPINK首爾演唱會恐成最後合體？韓媒傳Lisa拒續約

編輯蔡欣妤／即時報導
南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備受關注。左圖為Lisa。（取材自Lisa Instagram）
南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備受關注。左圖為Lisa。（取材自Lisa Instagram）

南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員續約動向也讓各界都相當關注，先前韓網曾誤傳Jennie不續約，不過接著又傳出不續約的是Lisa。當時據「文化日報」報導指出，中國方內部人士想邀請Lisa上節目，不過YG方則回應：「難以確定8月以後的行程。」而讓Lisa不續約的消息甚囂塵上。但後來YG娛樂再度澄清是未確認巡演及個人行程等後續安排，並不是指續約問題。

南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備...
南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備受關注。（取材自BLACKPINK Instagram）

BLACKPINK在今年8月確定要決定續約問題，不過YG遲遲尚未公開四位成員未來動向，讓粉絲相當焦急。加上她們即將在本周六、日於首爾高尺巨蛋舉行最終場巡演，不少網友都猜測該場演出是否將是BLACKPINK最後合體。據韓媒報導，Lisa曾二度拒絕YG娛樂的天價續約金，一次是200億韓幣（約1628萬美元），一次則加碼到500億韓幣（約4070萬美元）。

南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備...
南韓人氣女團BLACKPINK在今年8月慶祝出道7周年，成員是否與YG續約問題備受關注。（取材自BLACKPINK Instagram）

另外，Lisa最近宣布將出演瘋馬秀以及疑似與全球首富兒弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）熱戀消息瘋傳，另外也傳出她的故鄉泰國以及其他有意合作的國家都開出相當優渥的金額邀請她的加入。關於Lisa拒絕續約金消息曝光後YG股價也跟著大跌，今日也緊急出面回應仍在討論續約問題，並否認拒絕續約金傳聞。

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