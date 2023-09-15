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X JAPAN團長YOSHIKI好萊塢留印 成日本第一人

中央社／洛杉磯15日綜合外電報導
日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI因透過音樂為娛樂業貢獻卓著，於14日成為第一位在好萊塢「中國戲院」前留下手印和腳印的日本人。（Getty Images）
日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI因透過音樂為娛樂業貢獻卓著，於14日成為第一位在好萊塢「中國戲院」前留下手印和腳印的日本人。（Getty Images）

日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI（本名林佳樹）因透過音樂為娛樂業貢獻卓著，於美西時間14日成為第一位在好萊塢「中國戲院」前留下手印和腳印的日本人。

日本放送協會（NHK）、共同社等媒體報導，留印典禮在中國戲院（Chinese Theatre）前廣場舉行。YOSHIKI留下了手印、腳印、簽名及兩根鼓棒。

YOSHIKI的好友、南韓演員李秉憲也到場觀禮，他道賀說：「希望YOSHIKI的音樂持續被世人讚賞。」

日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI（左）於14日成為第一位在好萊塢「中...
日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI（左）於14日成為第一位在好萊塢「中國戲院」前留下手印和腳印的日本人，他的好友、南韓演員李秉憲（右）也到場觀禮。（Getty Images）

YOSHIKI在儀式中用英文表示，「我一直想證明不論種族、不論是誰，都能實現美國夢」；他隨後以日語向粉絲道謝，並在致詞最後雙手交叉比出X。

中國戲院前廣場已留有美國已故知名演員瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等約300位名人的手印及腳印。

X JAPAN被視為日本視覺系始祖，也是相當具劃時代意義的日本傳奇樂團，在90年代轟動亞洲樂壇。YOSHIKI從1990年代開始，為了進軍國際，生活重心從日本轉至美國。

日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI因透過音樂為娛樂業貢獻卓著，於14日...
日本搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI因透過音樂為娛樂業貢獻卓著，於14日成為第一位在好萊塢「中國戲院」前留下手印和腳印的日本人。（Getty Images）

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