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日媒：前社長強尼喜多川性侵時 東山紀之在場

娛樂新聞組／綜合報導
東山紀之當年以「少年隊」團體出道暴紅。（取材自微博）
東山紀之當年以「少年隊」團體出道暴紅。（取材自微博）

日本傑尼斯事務所日前召開記者會認了已故創辦人強尼喜多川長期性侵旗下小傑尼斯們，並宣布由東山紀之接任新社長，但是記者會當天，外界已在傳他曾對小傑尼斯猥褻，當大家在餐桌上用餐時，他會把自己的生殖器放在盤子裡然後命令他們「吃我的香腸」，被譏是香腸社長。如今日媒再爆出他私下不為人知的一面。

據「週刊文春」報導，東山紀之當年以「少年隊」團體出道，且馬上暴紅，而自視過高的他會霸凌小傑尼斯，演出結束後很累，會命令小傑尼斯幫他按摩到爽，即使身體不適仍會被東山紀之強行灌酒，還會讓小傑尼斯幫他洗車輪，而過去他曾與前任社長藤島茱莉景子交往是公開的祕密。

另外東山紀之在記者會上稱對於強尼喜多川性侵一事，只有聽聞其它並不知情，有前小傑尼斯H就匿名爆料，當時他們與少年隊成員一起住在強尼喜多川的豪宅，H被強尼喜多川性侵的當晚，東山紀之就睡在他旁邊，不可能不知情，因此對於他要改革公司的決心有所質疑。

對此，傑尼斯事務所方面回應，東山紀之不記得有霸凌過小傑尼斯，過往對小傑尼斯的一些態度行為都是很正常的，同時也否認與藤島茱莉景子交往過，對於強尼喜多川性侵時，東山紀之曾在現場，也稱不記得。

性侵 霸凌 日本

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