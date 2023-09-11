坂口健太郎誓揪未婚妻兒墜樓真相 結局反轉？「太可怕」

坂口健太郎在「CODE-願望的代價」有精彩演出。(圖：HamiVideo提供)

人生中失去最愛的另一半與彼此愛的結晶，絕對讓人難以承受，也會很難從這樣的陰影中走出來。

由日本 「鹽顏系男星」坂口健太郎主演「CODE-願望的代價」，改編自台劇 「CODE 浮士德遊戲」，這是他繼「信號」後再度飾演刑警。劇中他才剛向懷有小生命的女友求婚，女友卻在電梯裡從高處墜樓而死，令他誓言要找出造成一屍兩命的兇手，卻意外捲入一款APP「CODE」的巨大陰謀中。

坂口健太郎逐漸發現由玉山鐵二飾演的科技公司老闆其實是APP的幕後推手，企圖找出對方真實目的。

該劇在日本影音平台播放一個月內就突破1000萬次點閱數，近日迎來大結局，兩代型男在最後一集展開智力與動作的對決，劇迷們直呼刺激，而最後3分鐘的劇情更是令日本觀眾直呼：「太可怕了！」、「太揪心了！」

最後一集中，坂口健太郎被陷害成預謀殺害政府官員的嫌疑犯，不只遭到警方追捕，還被不明人士襲擊，眼睜睜看著玉山鐵二的計謀即將實現，坂口健太郎決定直接與玉山鐵二對峙，舉槍對準對方，希望將對方的罪行公諸於世，卻從玉山鐵二口中得知令人震驚的事實，發現讓未婚妻和腹中未出世的孩子的兇手竟然不是對方，迎來令人衝擊的大結局。

原來玉山鐵二飾演的科技社長是為讓可以搜集全民個資 、提前清除犯罪的APP「先知」上架，先透過融合科技、AI與人性的APP「CODE」引起各種社會案件，「CODE」號稱可以實現大家願望，卻導致多人死亡、失蹤，希望眾人因恐懼而決定使用「先知」，但他的計謀逐漸被坂口健太郎等人看穿。近年不斷挑戰新角色的玉山鐵二此次飾演反派，恰如其份透露出冷酷和陰鬱感，徹底展現他作為演員的多面性，有觀眾表示：「看到他就害怕！」、「真的太壞了！」也忍不住讚嘆他強大的演技。