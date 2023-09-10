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挺傑尼斯被罵爆 木村拓哉悄刪文

記者李姿瑩／綜合報導
木村拓哉最新發文不敢再犯眾怒。（取材自Instagram）
木村拓哉最新發文不敢再犯眾怒。（取材自Instagram）

傑尼斯事務所受到創辦人喜多川強尼性醜聞影響，現在在日本企業界引發骨牌效應，多家大型企業接連表態停止和傑尼斯藝人合作，目前超過10名藝人代言被拔。

喜多川強尼一手創辦傑尼斯，成為日本演藝圈花美男偶像王國代表，各大電視台、唱片公司、大型企業無不敬他三分。如今電視台紛紛自我反省，過去對喜多川惡行視而不見、隱而不報，其實也是助紂為虐。

如今傑尼斯旗下藝人立場尷尬，男團A.B.C-Z成員河合郁人上節目被問到公司風波時忍不住痛哭。他除了道歉，也提到「粉絲一定比我們更難過」，現在堅持下去的力量，就是不想讓粉絲們失望。

而這也是多數傑尼斯藝人不得不的選擇，畢竟和公司合約還沒到期，貿然解約必然得先賠上違約金。然而現在日本多家大型企業接連表態，不會繼續和傑尼斯藝人合作，已經進行中的代言結束後，就不再續約。包括與ARASHI嵐合作多年的日本航空、飲料大廠朝日ASAHI、麒麟控股，食品和保險業者等，遭受牽連的藝人超過10人。

代言不保還只是個開端，若是未來電視台、影視圈也都加入抵制，傑尼斯藝人等於變相失業，等到合約到期勢必會掀起出走潮。

傑尼斯當家台柱木村拓哉稍早被發現悄悄刪文，他本來在記者會後發了一則「Show must go on！」的文章，藉此表態相信團隊，沒想到馬上被輿論罵爆。他刪除了這篇喜多川的名言，改發「颱風過後，晴空萬里」的雙關圖文，希望平息眾怒。

原本和傑尼斯交好的日媒現在風向也大不相同，有媒體直接寫出傑尼斯總資產上看千億日幣，就算要賠償受害者一人1000萬，100人索賠總共也不過吐出10億日幣，對公司來說根本不痛不癢。如今就看企業抵制引發的骨牌效應，能不能讓傑尼斯真正得到遲來的教訓。

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