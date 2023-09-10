性侵案重創「傑尼斯」 日本男偶像版圖或洗牌

日本經紀公司傑尼斯事務所7日舉行記者會，現任社長東山紀之（左）與前社長藤島茱莉景子（右）就創辦人強尼喜多川性侵事件鞠躬致歉。（路透）

傑尼斯事務所因為故創辦人強尼喜多川性侵 害事件受重創，新社長東山紀之就任後，事務所可能解體改名再出發，過去由傑尼斯壟斷的男偶像帝國開始動搖，可能導致未來日本 偶像圈洗牌。

傑尼斯事務所7日召開記者會，認定外部專家小組提出的報告，承認強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人為事實，社長藤島茱莉景子辭去社長職務，由事務所最年長藝人東山紀之接任。東山表示，為了認真面對相關問題，將於今年內從舞台上引退。

「產經新聞」旗下周刊報導，迄今日本男偶像圈長年以來都由傑尼斯事務所獨占，其他事務所雖然也推出偶像團體，但電視台相關業者表示，「從很久以前開始，我們要採用其他團體，必須看傑尼斯的臉色，但最近已經沒有感受到這種壓力」。

業者表示，曾聽說強尼喜多川於2021年身故的姊姊瑪麗喜多川會直接打電話給電視台高層，要求不要讓傑尼斯的對手團體上節目，這就是過去競爭的激烈程度，被稱為「帝國」的傑尼斯事務所會以各種手段，努力營銷旗下團體。

這次性侵害事件無疑對傑尼斯帝國造成巨大打擊，公司組織被迫面臨巨大改革，形象大幅下滑。

有四家主要企業已表明，不會採用傑尼斯旗下藝人拍攝廣告或擔任代言人，更有超過15家企業表示「正在檢討中」。

東京海上日動火災保險 公司表示，12月下旬不會與事務所旗下藝人、「嵐」的成員相葉雅紀更新廣告代言合約，甚至考慮提前解約。日本航空表示，直到事務所對受害者採取適當措施前，不會採用傑尼斯藝人。朝日新聞與麒麟控股也表示，與傑尼斯藝人契約期滿後將不再聘用。

目前與傑尼斯事務所簽下廣告契約的企業約有100家，可能發生解約骨牌效應。

一家廣告代理業者表示，「愈來愈多廠商擔心聘用傑尼斯藝人會影響形象，帶來負面影響。電視台也擔心傑尼斯藝人出演節目，會造成觀眾抗議，因此未來可能會多方考慮」。

除傑尼斯之外，日本有許多偶像團體正在活躍中，像是LDH公司旗下的「放浪新世代from 放浪一族」、經紀公司BMSG推出的BE：FIRS，以及吉本興業的JO1等，若再加上韓國的男子團體，可說日本男偶像圈已不再是傑尼斯獨占的狀態。

音樂界人士表示，今年日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽會不會有傑尼斯藝人出演，仍需要關注。

紅白歌唱大賽向來與傑尼斯事務所密不可分，每年都有眾多旗下藝人出演，傑尼斯藝人也時常擔任紅白的主持人，據稱還有傑尼斯藝人的「保障名額」，像是去年就有KinKi Kids等六組藝人出席。但這次事件發生後，預料NHK會密切關注後續反應。