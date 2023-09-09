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Lisa出演「世界第一裸秀」跳艷舞 總監曝光服裝尺度

娛樂新聞組／綜合報導
BLACKPINK成員Lisa近日宣布將與法國著名三大歌舞表演的瘋馬秀有合作演出。（取材自Instagram）
BLACKPINK成員Lisa近日宣布將與法國著名三大歌舞表演的瘋馬秀有合作演出。（取材自Instagram）

南韓女團BLACKPINK成員Lisa將登上以性感大尺度著稱的法國知名表演「瘋馬秀」，她日前親自釋出身形剪影預告「Coming Soon」，「瘋馬秀」官方也證實演出，引起粉絲、網友熱議，包括表演曲目、衣著、表演尺度都讓人相當好奇。

有數十年歷史的法國知名表演「瘋馬秀」，以香豔火辣的全裸歌舞秀馳名，被稱為「世界第一裸秀」。據傳幾個月前，便有人目擊Lisa和LVMH集團的富少緋聞男友，一同赴法國巴黎觀賞瘋馬秀。

據法國媒體報導，「瘋馬秀」創意總監 Andrée Deissenberg 讚賞Lisa是一名出色的舞者，表示她會於9月28日至9月30日進行五場精采的演出，她將穿著緊身衣成為「瘋狂女孩（Crazy Girls）」，有和劇團的合作舞台，也有會個人演出，曲目包括「But I Am a Good Girl」，以及曾由「全球首席脫衣舞孃」蒂塔萬提斯（Dita Von Teese）表演過的「Crisis? What crisis?」。

官方還透露演出計畫都是祕密進行的，Lisa其實已在巴黎度過了一段時間，「她來過好幾次，常會在演出結束後到後台與表演的女孩們見面。」似乎與先前的網路傳言不謀而合。

Lisa出演消息曝光後引起粉絲兩極討論，不少網友翻出蒂塔表演片段，好奇Lisa屆時是否會一樣展現「大尺度」演出？有人喊期待，認為是藝術；也有網友不解為何Lisa突然要去「瘋馬秀」，認為她以知名偶像女團成員的身分演出不適合，還有人質疑她是受緋聞男友影響。

緋聞 南韓 BLACKPINK

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