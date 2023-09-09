我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

觀影說劇／安孝燮為韓版「想見你」裝嫩 眼神演技下工夫

記者李姿瑩／綜合報導
安孝燮(左起)、全余贇、姜勳重新穿上校服。（圖：Netflix提供）
安孝燮(左起)、全余贇、姜勳重新穿上校服。（圖：Netflix提供）

南韓男演員安孝燮近期和台灣特別有緣，除了詮釋韓版的「想見你」，日前才結束台北見面會的他也將到台灣出席品牌活動。而韓版「想見你」改名為「走進你的時間」，已在Netflix上架，安孝燮說，他非常喜歡穿越時空的題材，也為角色轉換下足工夫。

28歲的安孝燮在「走進你的時間」中和台灣男星許光漢飾演相同角色，同樣需要穿上中學制服「逆齡」詮釋高中生。他坦言一開始確實會思考怎麼呈現不同的年齡感，「所以外貌變化是我的重點，我最注重的就是眼神，眼神的真誠最直接，而且根據不同年紀會有不同深度。」

他透露導演拍攝時是採跳拍，或多或少對演員投入劇情造成影響。但他不會因此錯亂，自認一人分飾完全不同的兩個角色，靠著想像揣摩他們長大的過程。而且為了增加觀眾的辨識度，他強調在角色造型上特別用心，請觀眾拭目以待。

距離高中時期已經有一段時間，安孝燮重新穿上制服不免感到害羞，也擔心「逆齡演技」沒有說服力。他努力回想求學時的心情和記憶，拍著拍著就專注投入到劇情中，真的相信自己就是高中生，重新感受那段單純青澀的幸福。

音樂是全劇非常重要的元素之一，安孝燮提到，他成長於卡帶跨越到CD的年代，對卡帶並不陌生，小時候爸爸也常常用卡帶放音樂。後來mp3開始流行，他還一度不知道怎麼更換隨身聽裡面的音樂檔案，所以一開始只能先聽姊姊喜歡的音樂。

這次拍攝「走進你的時間」，安孝燮特別學會了騎機車這項技能，他說明在韓國只要有駕照就可以騎機車，而他和同劇演員姜勳都是從零開始練習，「我們練了1、2個月，每次有騎車場景我都很緊張，要提前到場先練一遍。」

安孝燮擁有188公分過人身高。（圖：Netflix提供）
安孝燮擁有188公分過人身高。（圖：Netflix提供）

駕照 南韓 Netflix

上一則

黃曉明被造謠和別人有娃 提告「想叫我爸的人拿證據」 1年後結果出爐

下一則

KID馬國「玩很大」驚傳意外 受傷靠輪椅代步

延伸閱讀

韓版「想見你」上架Netflix 安孝燮流浪漢造型大輸許光漢

韓版「想見你」上架Netflix 安孝燮流浪漢造型大輸許光漢
韓版「想見你」Netflix將上架 安孝燮「拒模仿許光漢」沒看原版直接演

韓版「想見你」Netflix將上架 安孝燮「拒模仿許光漢」沒看原版直接演
「鬼家人」為台灣爭光 角逐明年奧斯卡國際影片

「鬼家人」為台灣爭光 角逐明年奧斯卡國際影片
韓版「想見你」再釋預告 安孝燮「消腫」上空激吻

韓版「想見你」再釋預告 安孝燮「消腫」上空激吻

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01
周杰倫演唱會因此中斷一陣子。(摘自微博)

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

2023-09-08 11:21

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所