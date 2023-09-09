觀影說劇／安孝燮為韓版「想見你」裝嫩 眼神演技下工夫

安孝燮(左起)、全余贇、姜勳重新穿上校服。（圖：Netflix提供）

南韓 男演員安孝燮近期和台灣特別有緣，除了詮釋韓版的「想見你」，日前才結束台北見面會的他也將到台灣出席品牌活動。而韓版「想見你」改名為「走進你的時間」，已在Netflix 上架，安孝燮說，他非常喜歡穿越時空的題材，也為角色轉換下足工夫。

28歲的安孝燮在「走進你的時間」中和台灣男星許光漢飾演相同角色，同樣需要穿上中學制服「逆齡」詮釋高中生。他坦言一開始確實會思考怎麼呈現不同的年齡感，「所以外貌變化是我的重點，我最注重的就是眼神，眼神的真誠最直接，而且根據不同年紀會有不同深度。」

他透露導演拍攝時是採跳拍，或多或少對演員投入劇情造成影響。但他不會因此錯亂，自認一人分飾完全不同的兩個角色，靠著想像揣摩他們長大的過程。而且為了增加觀眾的辨識度，他強調在角色造型上特別用心，請觀眾拭目以待。

距離高中時期已經有一段時間，安孝燮重新穿上制服不免感到害羞，也擔心「逆齡演技」沒有說服力。他努力回想求學時的心情和記憶，拍著拍著就專注投入到劇情中，真的相信自己就是高中生，重新感受那段單純青澀的幸福。

音樂是全劇非常重要的元素之一，安孝燮提到，他成長於卡帶跨越到CD的年代，對卡帶並不陌生，小時候爸爸也常常用卡帶放音樂。後來mp3開始流行，他還一度不知道怎麼更換隨身聽裡面的音樂檔案，所以一開始只能先聽姊姊喜歡的音樂。