本色演出霸凌 金赫拉兩度道歉 「袖手旁觀是不對的」

金赫拉被爆霸凌，但她否認參與，並兩度道歉。 （取材自Instagram）

韓劇 「黑暗榮耀」夯極一時，劇中宋慧喬 對霸凌 團體的復仇大快人心。而今卻傳出在劇中飾演霸凌者「李蓑羅」一角的演員金赫拉，在學生時期霸凌同儕，被指「黑暗榮耀」她根本是以本色演出。

韓媒Dispatch報導，5月時就接獲爆料，金赫拉在國中時期曾參與校園暴力，還是霸凌團體成員之一，該團體暴行、敲詐惡名昭彰。Dispatch訪問了10位受害人，也求證金赫拉，她坦承曾經是該團體一員，但否認參與霸凌；不過她也自省並道歉，自己這樣袖手旁觀也是不對的，之後她在IG發文二度道歉。

金赫拉在IG發文表示，這次的事件讓大家擔憂感到抱歉，她很坦然的面對所有事情，也再次向支持、信任她的人們表示歉意，還有那些因為她而受傷的人道歉，也知道有很多人還是願意相信她，所以她會毫無謊言地前進。

金赫拉表示：「老師無緣無故打過我很多次，但我沒有打過朋友或是學弟妹。」強調自己沒有參與辱罵或是暴行，還自問「為什麼我的名字出現」、「我當時在旁邊嗎」，不過她自省並道歉：「可能是因為我也是受害者，所以我沒有重視學弟妹受害了，現在回想起來，我這樣袖手旁觀也是不對的。」

報導指出，金赫拉一度請Dispatch先不要曝光報導，她擔心影響新戲「驅魔麵館2」的宣傳，希望不要給別人帶來麻煩。