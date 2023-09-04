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傳傑尼斯事務所社長將去職 日媒爆：東山紀之接棒

中央社／東京5日電
外傳東山紀之將接任傑尼斯事務所社長一職。（取材自X平台）
外傳東山紀之將接任傑尼斯事務所社長一職。（取材自X平台）

日本傑尼斯事務所故創辦人強尼喜多川被指控性侵小傑尼斯男藝人，外部專家小組建議社長藤島茱莉景子辭職。日媒「週刊文春」獨家報導，傑尼斯元祖藝人東山紀之將接任社長。

報導說，傑尼斯事務所相關人士透露，57歲的藤島茱莉景子在卸任後會繼續擔任高階管理人員職務，56歲的東山紀之接任社長。傑尼斯事務所將於9月7日召開記者會，東山會以新社長身分出席，並為了強尼喜多川的性侵問題，提出事務所的解決方案。

8月29日公開的調查報告書中認定強尼喜多川從1950年代對被害者伸出狼爪後，在1970年代前半至2010年代中期，長期且廣泛地性侵多名小傑尼斯男藝人，受害者可能多達數百人。

報告痛批，強尼喜多川於2021年身故的姐姐瑪麗喜多川被認為對性侵事件知情，採取的態度卻是「忽視及掩蓋」。由於權力集中在瑪麗和強尼姐弟身上，導致相關事件被「視而不見」。

報告並強調傑尼斯事務所由家族經營的弊端，指出事務所即使召開董事會，對強尼喜多川也沒有發揮監督作用，甚至在強尼與瑪麗身故後，瑪麗的女兒藤島茱莉景子接替管理，「對於性侵害一事當成沒發生」的做法也沒有改變。

報告結論指出，若要讓事務所「重新出發，（社長）藤島茱莉景子不能留下來」，建議她應該辭職。

「週刊文春」指出，對於新社長人選，先前傳出傑尼斯事務所有意從外部找人，例如曾任職索尼音樂的高階管理人員，但最終決定由事務所最年長的藝人東山紀之接手。藤島則會辭職。

業界相關人士稱，「藤島本人早就決定要辭去社長職務，報告建議她辭職，只不過是個形式」。

不過，傑尼斯事務所內部人員也說，藤島只不過是被拿掉「社長」頭銜，將會繼續留在事務所擔任董事，她根本沒有放權，只是摘掉了職稱。

藤島這麼做，將違背外部專家小組要求她離開管理職的建議。就像她今年5月曾說過「不知道有（性侵問題）」一樣，不僅社會大眾無法理解，也會影響事務所重新出發。

「週刊文春」向傑尼斯事務所求證藤島是否會留任管理職，得到的答案是「將在9月7日記者會上說明相關問題，現階段不回答個別提問」。

東山紀之3日上直播節目時說，「我們非常認真看待8月29日專家小組發表的調查結果，包括嚴厲的指責與改革建議，將在9月7日召開的記者會上解釋未來舉措。在新聞會召開之前，現階段我不會發表進一步評論」。

此外，「傑尼斯性加害問題當事者協會」4日召開記者會，要求傑尼斯事務所設立救濟基金賠償受害者，協會也考慮就性侵案提出刑事指控。

協會指出，傑尼斯事務所必須和受害者直接對話與協商，建議由事務所與協會各自推派委員，設立委員會進一步查明性侵事實真相，並擔任被害者的救濟窗口。

性侵 索尼 日本

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