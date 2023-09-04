韓版「想見你」Netflix將上架 安孝燮「拒模仿許光漢」沒看原版直接演

姜勳（左起）、全余贇、安孝燮重新詮釋「想見你」。（圖：Netflix提供）

安孝燮、全余贇、姜勳4日出席韓版「想見你」記者發布會，面對台劇 原創珠玉在前，他們沒特別先看原作，就怕變成模仿許光漢和柯佳嬿、施柏宇。

韓版「想見你」改名為「走進你的時間」，將在Netflix 上架，導演和全余贇都是原作的劇迷，全余贇形容接到劇本邀約真的非常幸運，所以必須緊抓這個難得的機會。導演金鎮元坦言本來一開始不願意翻拍，但最後他還是接下了挑戰，要努力保留原作的精髓，並拍出韓國獨有的情懷。

台劇熱潮燒到韓國影視圈，記者會上韓媒也好奇台劇是何種魅力能掀起翻拍潮。導演表示，台劇在情感刻畫上相當突出，有著觸動人心的力量。而他這次是第一次挑戰翻拍劇，除了要忠實呈現復古元素，他也努力思考「觀眾透過我們的作品想知道什麼」，不希望只是完全複製原作，要在情感和獨特色彩做出差異性，加上真誠的元素，找出與翻拍之間的平衡點。

如果能夠穿越回過去，安孝燮、姜勳不約而同都想回到父母年輕的時光，好奇當初父母是如何發展感情。全余贇則想看看年輕的奶奶，不過她和安孝燮、姜勳都最喜歡現在的時光，並沒有特別希望時光倒流。