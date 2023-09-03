韓最美整型範本自曝 為「異能」拚了 開拍前還到體育大學鍛鍊

韓星高允貞在「MOVING異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

Disney+超能力韓劇 「MOVING異能」開播以來熱度高，除了大咖趙寅成、韓孝周、柳承龍加持，劇中飾演兒女的少年組演員高允貞、李正河和金道勳表現也不俗。曾有韓國「最美整形範本」稱號的高允貞五官精緻，她接受專訪時透露為了演出體育生的健康感，特地把白皙的皮膚曬黑，並去體育大學接受訓練。

高允貞是模特兒出身，空靈氣質被讚是「小全智賢」，這次在「MOVING異能」飾演要考體育大學的高中生，她表示：「我把自己曬黑讓角色看起來更健康，為了確保我在劇中的各種運動中姿勢正確，我在開拍前還去體育大學上課。」

她和柳承龍飾演父女，戲外他也把她當成女兒照顧，「一開始拍的是學校場景，所以他比較後面才跟我一起演出，儘管如此，他在我們合作之前就送咖啡 車到現場，說這樣做是不讓他的女兒困擾，讓我和同齡演員之間相處更融洽。我超級感激，因為他這樣真的很像我父親。」那怎麼回報？她表示「禮尚往來」，「在他拍攝沒有我的戲份時，我也為他送上了咖啡車，承龍有很多動作戲，可能是所有演員中最多的，每次工作人員告訴我『你爸昨天拍得很辛苦』，我都很心疼難過。」