「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

Disney+超能力韓劇 「Moving異能」開播以來熱度高，除了大咖趙寅成、韓孝周、柳承龍加持，劇中飾演兒女的少年組演員高允貞、李正河和金道勳表現也不俗。曾有韓國「最美整形範本」稱號的高允貞五官精緻，她接受專訪時透露為了演出體育生的健康感，特地把白皙的皮膚曬黑，並去體育大學接受訓練。

高允貞是模特兒出身，空靈氣質被讚是「小全智賢」，這次在「Moving異能」飾演要考體育大學的高中生，她表示：「我把自己曬黑讓角色看起來更健康，為了確保我在劇中的各種運動中姿勢正確，我在開拍前還去體育大學上課。」

她和柳承龍飾演父女，戲外他也把她當成女兒照顧，「一開始拍的是學校場景，所以他比較後面才跟我一起演出，儘管如此，他在我們合作之前就送咖啡 車到現場，說這樣做是不讓他的女兒困擾，讓我和同齡演員之間相處更融洽。我超級感激，因為他這樣真的很像我父親。」

那怎麼回報？她表示「禮尚往來」，「在他拍攝沒有我的戲份時，我也為他送上了咖啡車，柳承龍有很多動作戲，可能是所有演員中最多的，每次工作人員告訴我『你爸昨天拍得很辛苦』，我都很心疼難過。」

韓星高允貞在「Moving異能」中有精采演出。(圖：Disney+提供)

李正河則飾演韓孝周的兒子，他坦言起初不知如何拉近和大前輩的距離，「她主動建議我們戲外也以母子互稱，讓我可以在開拍時有安全感，殺青後我還是叫她『媽媽』，比叫她的名字更讓我覺得自在。」不僅如此，韓孝周也用心協助他入戲，「在情感戲份中，即使鏡頭只對準我，她仍會繼續維持表演狀態來幫助我保持情緒，她甚至會流下眼淚，這讓我感動不已。」

金道勳在劇中和李正河爭奪高允貞，提到和2人合作感想，他笑說：「我很喜歡和他們一起工作，正河將角色演繹得非常完美，呈現這個角色該有的可愛樣貌，同時又有成長和反轉；允貞在片場展現了驚人的即興能力，無論我如何表現我的角色，她都能夠馬上反應，這讓我印象非常深刻。」