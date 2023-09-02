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NANA突刺青 「假面女郎」劇組轟不負責

娛樂新聞組／綜合報導
NANA突然刺青，造成劇組工作量增加。（取材自Instagram）
NANA突然刺青，造成劇組工作量增加。（取材自Instagram）

由NANA（林珍娜）、高賢廷、李寒星等人主演的韓劇「假面女郎」獲得觀眾喜愛，其中飾演整形後金貌美的NANA曾多次入選「世界百大美女」，女團出身的她身材火辣、五官精緻，是南韓著名的美女。NANA在「假面女郎」中的演技令人印象深刻，不過日前有劇組爆料她在拍攝到一半時跑去全身刺青，導致後期工作人員工作量增加，在南韓引起熱議。

NANA去年9月突然以全身刺青造型出席記者會，當時許多人猜測是特殊化妝，不過NANA隨後便對外宣布是真實刺青，並表示當下狀態不好，所以靠刺青來排解。許多粉絲都不理解她的決定，也有不少網友批評刺青不好看。不過NANA最近受訪表示會慢慢消除刺青，只因媽媽跟她說想看到她乾淨的身體。對此NANA表示當初提出刺青時母親也贊同，所以後續會依照媽媽意願雷射掉。

在NANA分享雷射決定後，有「假面女郎」劇組人員出面爆料，指出NANA在拍攝到一半突然跑去全身刺青，期間也沒有通知相關人員，有一日就帶著全身刺青進劇組，讓化妝人員得另外花時間遮蓋她全身刺青，劇組人員對此怒批NANA突發的行為增添劇組工作量，十分不負責任。消息曝光後，也有多家韓媒怒批NANA不尊重劇組也不敬業，因為一己之私給劇組帶來困擾。

NANA突然刺青，造成劇組工作量增加。（取材自Instagram）
NANA突然刺青，造成劇組工作量增加。（取材自Instagram）

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