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「Moving異能」趙寅成、韓孝周聖誕節拍吻戲 導演：因為你們單身

中央社／台北31日電

改編漫畫的韓劇「Moving異能」開播以來好評度持續攀升，擔任全劇編劇的原作漫畫家姜草近期受訪時，提到有劇迷對他說「比原作還好看」，讓他幽默自嘲不知該哭還該笑。

最新劇情揭開「特工父母組」趙寅成、韓孝周、柳承龍的愛情與友情故事。時隔多年回歸小螢幕演出的韓星趙寅成，在戲裡飾演國情院最優秀的黑色要員「金斗植」，與韓孝周飾演的內勤要員「李美賢」，自從決心共度餘生後，面對政府的追緝，只能躲到鄉下當農夫。

趙寅成的角色個性老實，面對愛人真摯無比，對韓孝周說完「我說過下雪的時候，想帶妳從天空看雪白的世界」後，便帶著她飛往空中，被許多劇迷視為全劇名場面之一。

趙寅成（左），在韓劇「異能」飾演國情院最優秀的黑色要員「金斗植」，與女星韓孝周（...
趙寅成（左），在韓劇「異能」飾演國情院最優秀的黑色要員「金斗植」，與女星韓孝周（右）飾演的內勤要員「李美賢」搭檔演出超能力夫妻。（中央社）

有趣的是，戲外是多年好友的兩人，戲裡建立的CP感讓不少網友直呼「不結婚很難收場」。日前韓孝周接受韓媒訪問時，更提及拍攝吻戲時，都剛好是聖誕節、跨年、元旦等特殊節日。趙寅成則爆料：「聽說導演是故意的！」導演朴仁濟也承認：「因為你們都是單身。」

另外，飾演快速復原超能力者的柳承龍，角色因個性單純，時常在外吃虧，他與外送咖啡小姐郭善英之間的愛情故事，同樣引發話題，更讓柳承龍大展鐵漢柔情的一面，其中「我就是妳存在的用處，而妳是我存在的用處」，也被譽為是年度最浪漫告白。

而原作漫畫家、編劇姜草近期受訪，也感謝「Moving異能」幕後團隊給他最大的自由去寫劇本，甚至彌補先前繪製漫畫時的缺憾，「連載時有很多限制，這次讓我完成很多之前沒做到的事」。

柳承龍在影集「異能」中飾演可以快速復原的超能力者，但因個性單純，時常在外吃虧。（...
柳承龍在影集「異能」中飾演可以快速復原的超能力者，但因個性單純，時常在外吃虧。（中央社）

姜草說，他一開始就堅持絕不以時間順序來安排劇情，而是以人物情感為出發點，所以先從二代的故事開始，才回溯父母輩，就是為加深角色的情感厚度。

面對外界給出高評價，讓姜草相當開心，目前聽到最特別的評價就是「比原作還好看」，讓身兼原作、改編劇本的姜草笑稱不知該如何回應。

姜草透露一開始寫劇本時，製作團隊就告訴他，想寫什麼就寫什麼，不用在意成本，「我想，我真的盡力了，他們說無論是多誇張的場面，我都可以寫出來」。至於劇中有許多特寫炸豬排的畫面，姜草笑說，單純是劇情需要，「我其實沒有吃過南山的炸豬排」。

聖誕節 咖啡 韓劇

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