傑尼斯認了前社長性侵 最小受害者只有13歲

藤島茱莉景子代表傑尼斯向社會大眾道歉。(取材自傑尼斯官網)

日本 傑尼斯事務所創辦人喜多川強尼被英國BBC披露長期性侵 旗下練習生，受害人從未成年到出道偶像都難逃魔爪。傑尼斯近日在官網公布一份調查報告內容，認了已故社長確實加害多人，現任社長藤島茱莉景子也該辭職負責。

藤島茱莉景子是喜多川強尼的外甥女，在喜多川強尼性侵醜聞引發國際關注後，曾錄道歉影片，四度鞠躬致歉，之後傑尼斯事務所找來外部專家人士成立調查小組，如今調查報告出爐。

據「週刊文春」報導，島茱莉景子目前精神狀況已不適合公開露面，所以應會接受調查小組的建議辭職，將公司交給專業經理人營運，這就象徵著傑尼斯事務所自創立以來已持續了60多年的家族企業將進入尾聲。

經過近三個月的調查並加以總結，認定喜多川確實從1970年代前半期到2010年代中期，對多名練習生伸出狼爪，而其中23位受害者們當時皆未成年，而最小的僅有13歲。

報告書中也歸結了公司內部長期以來的錯誤，包括喜多川的姊姊（藤島茱莉景子的媽媽）知情不報、高層人員視而不見，甚至有樣學樣等四點原因，導致他對公司練習生、工作人員的性侵行為持續發生而未受到制止。