「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
在近期熱門韓劇「Moving異能」中飾演女配角的高允貞，甫出道就憑清新自然的美貌被封為「整型範本」。高允貞早期憑出演陸星材MV、韓劇「會讀心術的那小子」出道，之後又陸續出演了「非常校護檔案」、「Sweet Home」、「Law School」、「還魂」，不過都是以女配角居多，接著她在「還魂：光與影」晉升女主角，人氣再登巔峰。
近日韓網論壇瘋傳一則「高允貞最肉時期」的貼文，雖然高允貞的身材已經比一般女生還要瘦很多，不過跟她其他時期相比算是稍肉一點。網友分享她最肉的時候是拍攝「Law School」期間，當時高允貞在劇中飾演擁有出眾外貌與身材的法學院1年級生全藝瑟，將角色獨有的俏皮靈動感詮釋得淋漓盡致。
網友分享了幾張她在「Law School」的動圖，仔細看她其實沒有到很肉，只有臉頰嬰兒肥未退而已。網友接著分享她之後在「還魂」中的劇照，可以看到臉頰肉已經消風，四肢仍然纖細。對此網友都認為高允貞在「Law School」中也很漂亮可愛，就算臉頰有點肉肉的還是很美，也有網友表示自己就是在看「Law School」的時候入坑，連嬰兒肥都可愛。
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