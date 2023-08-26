「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

在近期熱門韓劇 「Moving異能」中飾演女配角的高允貞，甫出道就憑清新自然的美貌被封為「整型範本」。高允貞早期憑出演陸星材MV、韓劇「會讀心術的那小子」出道，之後又陸續出演了「非常校護檔案」、「Sweet Home」、「Law School」、「還魂」，不過都是以女配角居多，接著她在「還魂：光與影」晉升女主角，人氣再登巔峰。

近日韓網論壇瘋傳一則「高允貞最肉時期」的貼文，雖然高允貞的身材已經比一般女生還要瘦很多，不過跟她其他時期相比算是稍肉一點。網友分享她最肉的時候是拍攝「Law School」期間，當時高允貞在劇中飾演擁有出眾外貌與身材的法學院1年級生全藝瑟，將角色獨有的俏皮靈動感詮釋得淋漓盡致。