麻衣卸豪門媳光環 重返演藝圈 提單親媽淚崩

麻衣舉手投足依舊散發貴氣。（圖：日本美巢BI-SU提供）

麻衣睽違10年，正式重返演藝圈。她日前出席日本 燕窩品牌活動，透露現在生活重心都放在家庭和孩子身上，這8年來深有所感。當聽到品牌社長體諒單親之苦，麻衣當場淚崩，坦言一個人帶小孩「真的很辛苦」。

結束和台塑長孫王泉仁的婚姻後，麻衣重拾藝人身分，要靠自己的力量展開第二人生。她坦言台灣不是傷心地，而是她第二個家。雖然正式恢復單身時難免感到失落，但「對每一次相遇都不後悔」。

現在兒子已經8歲，麻衣誇他很懂事，會自己做家事，還會打掃浴室，日前教她料理蛋包飯。兒子最近迷上蟬，赴台前兒子還問能不能抓到台灣的蟬，苦惱的麻衣為此特地上網詢問「哪裡有蟬」，她隨時可以徒手把蟬抓回家。

為母則強，徒手捕蟬、抓蟲對麻衣而言已是家常便飯。她為了兒子改變作息，從夜貓子變成早鳥，努力研究健康餐食。麻衣透露，她其實運用育兒空檔時間完成了相關論文，現在已經取得保母證照。

雖然兒子不清楚父母之間發生的事，但麻衣定時還是會讓兒子和爸爸視訊，保持良好互動。她不排斥再認識異性，只是生活時間全給了兒子，一時間不知能上哪找新朋友。不過她知道好友愛紗已有新對象，訪台期間有和他們相約。至於MAKIYO婚變一事麻衣還沒跟上，聽到媒體詢問時瞪大眼睛，錯愕說：「太快了吧！」

現在的麻衣卸下豪門媳婦光環，她毛遂自薦願意演戲、上節目、代言，參與實境秀也沒問題，養寵物、育兒等主題她都在行。她已經準備好要台日兩邊跑，之後也打算和小孩多說中文，以免兒子把中文忘光光。