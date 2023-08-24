化身超能力父母 韓孝周緊張失眠 趙寅成整天空中飛

趙寅成（左）和韓孝周在影集「MOVING異能」飾演一對。（圖：Disney＋提供）

超能力夯劇「MOVING異能」集結大咖趙寅成、韓孝周、柳承龍等人，開播一周便登上冠軍，該劇使用大量特效，總製作成本高達5033.5萬美元。3位主演接受本報系聯合報專訪，韓孝周透露開拍前一周緊張到無法進食、入睡；而趙寅成的出場鏡頭幾乎都是懸吊在空中，讓他相當不舒服，甚至暗暗發誓「以後只在地面上拍攝」。

韓孝周在劇中飾演高中生的母親，她坦言本來想要拒絕演出，「要詮釋這個角色我非常緊張，開拍前一周我甚至吃不下也睡不著，拍攝第一天我按照劇本喝著海帶湯時，我的胃立刻翻攪起來。」她邊拍邊從自己母親身上獲得靈感，回想起媽媽對她的付出，終於建立了與該角色的連結。

她和趙寅成飾演一對超能力父母，雙方合作過數支廣告，韓孝周笑說：「這是我第一次和寅成合作劇，可能因為我剛出道就和他共事過，有他在我很安心，跟他演出超級自在。」

趙寅成在劇中飛個不停，看似帥氣實則苦了他，他說：「我幾乎都是在空中懸吊完成演出，沒有任何在地面的戲分，我還一度想說『我到底在幹嘛』。」從帥氣小生演到人父，他表示該劇是關於家庭的故事，「我們每個人有天都將面對那個歲數。我希望這部作品可以讓觀眾重新思考家庭的意義和重要性。」

另一位影帝柳承龍則驚嘆劇組的後製特效，「我們的劇組有非常大規模的特技、和視覺效果團隊，此外還需要特效的協助。即便有那麼大的陣仗，還是有不少畫面需要在拍攝現場完成演出。『安全』是整個劇組在拍攝時的首要考量。」