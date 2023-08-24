我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

化身超能力父母 韓孝周緊張失眠 趙寅成整天空中飛

記者梅衍儂／綜合報導
趙寅成（左）和韓孝周在影集「MOVING異能」飾演一對。（圖：Disney＋提供）
趙寅成（左）和韓孝周在影集「MOVING異能」飾演一對。（圖：Disney＋提供）

超能力夯劇「MOVING異能」集結大咖趙寅成、韓孝周、柳承龍等人，開播一周便登上冠軍，該劇使用大量特效，總製作成本高達5033.5萬美元。3位主演接受本報系聯合報專訪，韓孝周透露開拍前一周緊張到無法進食、入睡；而趙寅成的出場鏡頭幾乎都是懸吊在空中，讓他相當不舒服，甚至暗暗發誓「以後只在地面上拍攝」。

韓孝周在劇中飾演高中生的母親，她坦言本來想要拒絕演出，「要詮釋這個角色我非常緊張，開拍前一周我甚至吃不下也睡不著，拍攝第一天我按照劇本喝著海帶湯時，我的胃立刻翻攪起來。」她邊拍邊從自己母親身上獲得靈感，回想起媽媽對她的付出，終於建立了與該角色的連結。

她和趙寅成飾演一對超能力父母，雙方合作過數支廣告，韓孝周笑說：「這是我第一次和寅成合作劇，可能因為我剛出道就和他共事過，有他在我很安心，跟他演出超級自在。」

趙寅成在劇中飛個不停，看似帥氣實則苦了他，他說：「我幾乎都是在空中懸吊完成演出，沒有任何在地面的戲分，我還一度想說『我到底在幹嘛』。」從帥氣小生演到人父，他表示該劇是關於家庭的故事，「我們每個人有天都將面對那個歲數。我希望這部作品可以讓觀眾重新思考家庭的意義和重要性。」

另一位影帝柳承龍則驚嘆劇組的後製特效，「我們的劇組有非常大規模的特技、和視覺效果團隊，此外還需要特效的協助。即便有那麼大的陣仗，還是有不少畫面需要在拍攝現場完成演出。『安全』是整個劇組在拍攝時的首要考量。」

上一則

歐陽娜娜「腰間肉溢出」畫面瘋傳 網驚呆

下一則

演「秦始皇」爆紅 72歲男星自曝廣州買房被詐騙

延伸閱讀

「日本之恥」 福原愛帶走兒子江宏傑無法見 恐涉誘拐罪

「日本之恥」 福原愛帶走兒子江宏傑無法見 恐涉誘拐罪
「小奇蹟」歡度3歲生日 年底隨父母離美民眾不捨

「小奇蹟」歡度3歲生日 年底隨父母離美民眾不捨
失眠的人50%「這裡痛那裡也痛」 奇美醫院發表疼痛預測

失眠的人50%「這裡痛那裡也痛」 奇美醫院發表疼痛預測
「MOVING異能」狂燒錢 打造韓版「復仇者聯盟」

「MOVING異能」狂燒錢 打造韓版「復仇者聯盟」

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
瓊瑤（左）在古巨基的攙扶下入場準備欣賞演唱會。圖／讀者提供

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

2023-08-19 11:42
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是大陸演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

2023-08-19 21:41

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹