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「做自己才最帥」 窪塚洋介任由白髮白鬍恣意長

記者李姿瑩／綜合報導
窪塚洋介率性而為，只想做自己。（記者沈昱嘉／攝影）
窪塚洋介率性而為，只想做自己。（記者沈昱嘉／攝影）

窪塚洋介日前訪台，擔任GQ潮流文化祭活動大使。44歲的他所到之處總伴隨著「好帥」等稱讚聲，窪塚洋介受訪時直言，比他好看的人比比皆是，差別在與能否展現出「做自己」的魅力。

16歲進入演藝圈的窪塚洋介，是不少哈日族心中的偶像男神。他是日本電影金像獎史上最年輕的影帝得主，也是國際潮牌爭相合作的對象。走過年少輕狂，窪塚洋介不避諱提起過去墜樓等叛逆往事，因為現在的他已體認到生命可貴，「安全的活著」才是眼前的人生功課。

與其聚焦外表，窪塚洋介如今更重視「開心」、「感謝」 、「元氣」和 「自由」，把這些元素列為個人關鍵字。他說：「對我來說，人生在世，最重要的目標就是開心、健康地過每一天」。

窪塚洋介並不覺得自己有多厲害，信手拈來就舉例很多人跑得比他快、身材比他好、體力比他棒。而他只是順從自己的心意，因為「能夠做自己才是最帥的」。

身處演藝圈這個大染缸，窪塚洋介也摸索了很長一段時間，「很難說從什麼時候開始，就像河流入海、累石成岩，你很難找到一個明確的分界點。而我一直以來都覺得，應該這麼做那就去做，所以到現在都還走在那樣的路途當中」。

大兒子窪塚愛流現在也接棒進入演藝圈，窪塚洋介舉雙手贊成，還帶著兒子合拍了好幾組雜誌、廣告。窪塚洋介說：「愛流從小我就教他要有主見、要做自己，所以最終他選擇進入演藝圈，我相信這是他發自內心的決定，我就告訴他，既然決定了就好好去闖、好好加油，對自己負責」。

說到兒子，窪塚洋介馬上變身成穩重老爸，但更多的時間，他依舊少年心性，拿起「噓星聞」的麥克風就往鼻子上放。他沒有藝人包袱，也不受限於任何框架，就算出席潮流活動，他也沒刻意染髮，任由白髮、白鬍恣意生長。

他回到日本後沒多久，就發生酒後直播「脫」序秀出「小洋介」的趣聞，意外讓線上粉絲「賞鳥」，為他放飛自我的事蹟又再添上一筆。

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