韓志旼有讀心術 在新劇專門摸「牠」屁股
韓劇「摸心第六感」由韓志旼、李暋起、SUHO合作演出，劇中韓志旼靠摸屁股發揮超能力，一度被認為有性騷擾之嫌。記者會上導演也針對這一點釋疑。
「摸心第六感」是導演金鉐潤和編劇李楠圭時隔4年再合作之作，走喜劇、懸疑路線，韓志旼飾演有讀心術的獸醫，與李暋起飾演的警察攜手辦案。
被問到為何會將劇名取名為「힙하게」並簡稱「Hip」，金鉐潤解釋「Hip」在南韓有「獨特」的意思，主角要用手觸摸各種動物的屁股，才能發揮自己的超能力，所以特別用「Hip」來代表主角獨有的超能力，也同時帶有雙關的意思。
韓志旼也說到：「原本以為這是一部浪漫喜劇，結果到頭來發現完全不是！不過我一直很想要有一個喜劇的角色，況且這次結合這麼多元素還有不同的情境在奉藝奮身上，大家一定能夠發現這個角色有趣的地方！」
每個人都被問到自己最想要何種超能力，SUHO分享自己已有「創造水」的能力，所以不需要再有超能力，但這個回答引起其他人反駁，韓志旼、李暋起皆說，大家從來都沒有看過這個超能力，幽默互動使現場媒體大笑。韓志旼則說，自己希望能夠穿越時空，去見到自己離開的親友跟寵物，而李暋起提到：「每次被問到這題我的答案都會改變，不過我就是想要有一個屬於自己獨一無二的超能力，所以我現在沒有正確答案！」
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