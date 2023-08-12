韓志旼有讀心術 在新劇專門摸「牠」屁股

韓劇「摸心第六感」中，SUHO和小動物的互動相當可愛。（圖：Netflix提供）

韓劇 「摸心第六感」由韓志旼、李暋起、SUHO合作演出，劇中韓志旼靠摸屁股發揮超能力，一度被認為有性騷擾 之嫌。記者會上導演也針對這一點釋疑。

「摸心第六感」是導演金鉐潤和編劇李楠圭時隔4年再合作之作，走喜劇、懸疑路線，韓志旼飾演有讀心術的獸醫，與李暋起飾演的警察攜手辦案。

被問到為何會將劇名取名為「힙하게」並簡稱「Hip」，金鉐潤解釋「Hip」在南韓 有「獨特」的意思，主角要用手觸摸各種動物的屁股，才能發揮自己的超能力，所以特別用「Hip」來代表主角獨有的超能力，也同時帶有雙關的意思。

韓志旼也說到：「原本以為這是一部浪漫喜劇，結果到頭來發現完全不是！不過我一直很想要有一個喜劇的角色，況且這次結合這麼多元素還有不同的情境在奉藝奮身上，大家一定能夠發現這個角色有趣的地方！」