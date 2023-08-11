Lisa傳戀LVMH公子 大嫂PO照露餡？ YG遲未回應引揣測

Lisa分享旅遊美照。(取材自Instagram@lalalalisa_m)

南韓 人氣女團BLACKPINK成員Lisa早前傳與全球首富兒子、LVMH集團的三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）熱戀中，近日分享旅遊照後又被眼尖網友發現疑似就是和緋聞 男友弗雷德里克家人同行，戀愛傳聞愈演愈烈，但雙方皆未親自對此回應。

弗雷德里克阿爾諾(左)是LVMH集團董事長貝爾納阿爾諾的兒子。圖為他與弟弟吉恩(右)。(Getty Images)

而11日傳出Lisa所屬經紀公司YG疑似有對緋聞表示「無法確認」的消息，一度讓網友傻眼，但其實YG官方目前仍保持沉默，未對此事有官方回應，粉絲還就此分析YG過往對於藝人緋聞的官方回應格式，指出YG會針對事件為主做回應，而非網傳文章中以Lisa社群分享旅遊照片為主，僅在文末加上一句關於戀情的回應。

Lisa因演唱會、出席時尚 活動等，常常在世界各地、尤其歐洲出沒，也常被拍到身邊有弗雷德里克阿爾諾陪伴，近日Lisa在Instagram分享的照片裡，有幾張他穿著比基尼、看起來在一處有蔚藍水面的岩石洞裡戲水，巧合的是，弗雷德里克阿爾諾的大嫂、設計師Geraldine Guyot也曾分享看起來風景很像的蔚藍水面岩石洞美照，被網友猜測是同一地點、證明Lisa曾與阿爾諾家人一起出遊。

Lisa分享旅遊美照。(取材自Instagram@lalalalisa_m)