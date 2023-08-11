Lisa傳戀LVMH公子 大嫂PO照露餡？ YG遲未回應引揣測
南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa早前傳與全球首富兒子、LVMH集團的三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）熱戀中，近日分享旅遊照後又被眼尖網友發現疑似就是和緋聞男友弗雷德里克家人同行，戀愛傳聞愈演愈烈，但雙方皆未親自對此回應。
而11日傳出Lisa所屬經紀公司YG疑似有對緋聞表示「無法確認」的消息，一度讓網友傻眼，但其實YG官方目前仍保持沉默，未對此事有官方回應，粉絲還就此分析YG過往對於藝人緋聞的官方回應格式，指出YG會針對事件為主做回應，而非網傳文章中以Lisa社群分享旅遊照片為主，僅在文末加上一句關於戀情的回應。
Lisa因演唱會、出席時尚活動等，常常在世界各地、尤其歐洲出沒，也常被拍到身邊有弗雷德里克阿爾諾陪伴，近日Lisa在Instagram分享的照片裡，有幾張他穿著比基尼、看起來在一處有蔚藍水面的岩石洞裡戲水，巧合的是，弗雷德里克阿爾諾的大嫂、設計師Geraldine Guyot也曾分享看起來風景很像的蔚藍水面岩石洞美照，被網友猜測是同一地點、證明Lisa曾與阿爾諾家人一起出遊。
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