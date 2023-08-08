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日媒也不挺了… 批福原愛「失控」真相：幼年被慣壞

記者梅衍儂／即時報導
福原愛的離婚風波鬧得沸沸揚揚。（取材自X平台）
福原愛的離婚風波鬧得沸沸揚揚。（取材自X平台）

福原愛江宏傑的離婚大戰尚未停歇，他上月27日到東京開記者會，要求她履行日本法院的判決，但福原愛並未遵從，發出聲明反擊「現在在日本和台灣審理的法院案件，都是家事案件，完全沒有綁架等刑事案件，根本不是事實」。對此，日本媒體批評她至今會有這些反應，是因為她被自己幼年經驗影響太深。

福原愛從小就以「愛醬」的形象出現在媒體上，等於是從幼年就出道，比賽時她輸了以後就會哭的模樣，展現出不服輸的樣子，成為全國性偶像，更被日媒譽為「天才桌球少女」，由於她小時候在中國訓練，在日本、大陸都有高人氣。

不過，這也是兩面刃，日本媒體分析，福原愛從小就相信「最後一定有人會幫助我」、「最後會有媒體站在我一邊」。日媒Friday採訪不具名的日本娛樂業人士指出，「她從小就和成年人、媒體打交道，非常擅長抓住對方的心。她能立刻理解需要什麼樣的評論，並做出相應的回應。當你直接與福原見面交談時，會被她的魅力所吸引。」

日媒一向挺她，她在日本也有一定人氣基礎，所以鬧出離婚、出軌等風波後，福原愛依然能受邀擔任青森大學的客座副教授和世界桌球聯賽（WTT）的總經理。但也有人質疑，她雖是桌球界的傳奇人物，現在離婚鬧得沸沸揚揚，是否她真的做得恰當。

娛樂業人士分析：「多年來，我們一直在稱讚她，所以我們也有責任。但這次的問題，也許她應該意識到『最後會有自己的支持者』這種想法已經達到了極限。如果將來陷入醜聞之爭，發表自我中心的言論，情況將變得更加嚴峻。」

日本 福原愛 江宏傑

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