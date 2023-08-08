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朴敘俊「末日浩劫」全心護家人 開IG帳號放閃

娛樂新聞組╱綜合報導
朴敘俊在新電影「水泥烏托邦：末日浩劫」中，全心以守護家人為目標。(圖：車庫提供)
朴敘俊在新電影「水泥烏托邦：末日浩劫」中，全心以守護家人為目標。(圖：車庫提供)

韓星李秉憲、朴敘俊、朴寶英等主演的電影「水泥烏托邦：末日浩劫」，上映前傳出好消息，李秉憲與老婆李珉廷婚後育有一子，日前宣布李秉憲二度當爸的消息，讓粉絲又驚又喜，猶如雙喜臨門。

朴敘俊在「水泥烏托邦：末日浩劫」中所飾演的「岷聖」，是以守護家人為目標的人物；朴寶英則飾演的「慏和」，是在災難中也不失去己身信念的角色，兩人在片中飾演夫妻。朴敘俊表示，「拍完電影後看到成果，我試圖以旁觀者的角度來看待『岷聖』和『慏和』之間的關係，但我想，如果我能夠展現出自己更好看的一面，那該多好啊。」

而朴寶英則笑說，「雖然對於想看我們放閃的人可能會感到遺憾，但我想展現現實中的夫妻形象，希望下次有機會能再合作，展現更加甜蜜的演技默契。」

製作團隊為了不想讓大家失望，特別以朴敘俊片中的「岷聖」的名義創造了Instagram，展現了他們的新婚生活，導演表示，「看電影之前去看貼文與照片的話，就能看到災難前兩人放閃的樣子了。」多張甜蜜的照片，包含婚紗照、賞花照果然讓人感受到「岷聖」和「慏和」之間的滿滿甜蜜。

不過，日前的宣傳玩活動上，有網友發文分享插曲，指朴敘俊不願戴狐狸頭箍，讓一旁頭戴兔子頭箍的朴寶英有些尷尬，批評他的態度似乎有待加強；話題延燒後粉絲也貼出朴敘俊過去寵粉的照片幫忙緩頰，掀起網友分兩派論戰。

「不過為何不戴頭箍啊，那也不算什麼困難的事」、「可以不戴，但至少要接過頭箍吧，很不體貼」、「真是幸好，對待粉絲的心意還是一如往常」、「一開始就不該拿頭箍給30多歲的男人戴」。

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