南宮珉浪漫公主抱 首搭安恩真默契足

「戀人」第一集就上演公主抱。（圖：HamiVideo提供）

由南宮珉、安恩真主演的浪漫古裝韓劇 「戀人」開播，首集在南韓 開出5.4%收視率，是同時段上部戲劇的兩倍。首集劇情中，安恩真與南宮珉初相識就上演浪漫「公主抱」，充滿粉紅泡泡的畫面讓觀眾心跳加速。

「戀人」劇情講述在丙子年的朝鮮時代，一名對婚姻與戀愛不抱任何期望的神祕男子「李張灦」（南宮珉飾），某天遇見了對愛情充滿憧憬的戀愛腦女子「柳吉彩」（安恩真飾），擁有迥異性格的兩人卻意外擦出愛情火花。

南宮珉、安恩真首次搭檔就默契十足，南宮珉嘴甜稱讚：「安恩珍很吸引人又可愛的，很完美的展現了吉彩活潑迷人的魅力，讓我很自然地流露浪漫演技。」

安恩珍也分享，南宮珉在拍攝時專業又紳士的一面，「在片場，前輩給了我很多幫助，劇中吉彩對於夢想、愛情的憧憬是很重要的，每當要演這樣的情境，前輩總是會在鏡頭後，深情地看著我，就像長賢一樣，所以我沒必要投入太多演技，只要看著前輩，吉彩的愛和思念就會自然而然地表現出來。」

南宮珉過去主演戲劇屢屢開出收視佳績，甚至主演作品在電視台冷門時段播出，都能有異軍突起的亮眼收視，有「收視救世主」的美名。談到對於「戀人」播出後的表現，他坦言，確實感到有壓力，這幾天睡不太好的原因可能也是源自於此。

「如果有人問我，對收視率或話題性有信心嗎？我當然有信心，但我不知道結果會如何。我對自己一向非常嚴格，當我參與一部作品的時候，我會盡我所能把一切都展現出來，這一點是可以向大家保證的，所以不管結果如何，我都能接受。」