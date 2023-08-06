我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芭比全球票房衝破10億美元 創女性導演影史紀錄

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

韓團「少女時代」俞利秀中文 題字糗變「射射你」

記者李姿瑩／台北即時報導
俞利帶來拿手唱跳。(圖:VISION SIAM COMPANY LIMITED、希林國際提供)
俞利帶來拿手唱跳。(圖:VISION SIAM COMPANY LIMITED、希林國際提供)

少女時代成員俞利6日在台北國際會議中心舉辦個人見面會，她相隔4年單獨赴台灣，但中文程度完全沒退步，一開口就流利問候：「大家好，好久不見，我很想你們。過得好嗎？真的嗎？我也真的好想你們。」聽到台下粉絲大喊我愛你，俞利立刻回應：「我也愛你們。」

俞利的中文開關一打開就停不下來，她清楚說出上次個人見面會是2019，而今年是2023。在台上接受訪談時，她接下任務要填個人簡介，堅持以全中文書寫作答，包括正確寫下自己的名字「俞利」、「8月6日」，還挑戰念出中文題目。看到粉絲尖叫聲不斷，她主動加碼寫下「謝謝你」，但意外筆誤成「射射你」，讓粉絲莞爾一笑。

此外，俞利沒忘記感謝台灣粉絲每次都準備驚喜應援，無論是少女時代或她個人活動，總是能看到滿滿的應援，讓她難以忘懷。這次當然也不例外，她在後台已經圓夢吃到鳳梨酥和珍奶，在台上害羞招認：「最近吃了很多好吃的東西，有變胖了一點。」但還是想把握機會去鼎泰豐吃小籠包和牛肉麵，如果有火鍋更好。

就在俞利赴台前，少女時代剛過出道16周年紀念日，卻被粉絲發現Sunny在官方手寫信中缺席，疑似不跟經紀公司SM娛樂續約。俞利對此沒有多言，把對團體的愛都放在歌曲中，選唱了少女時代的「Gee」、「Lil’ Touch」，和孝淵的「Dessert」，象徵自己和成員的心緊緊相連。

俞利熱舞展現健美身材。(圖:VISION SIAM COMPANY LIMITE...
俞利熱舞展現健美身材。(圖:VISION SIAM COMPANY LIMITED、希林國際提供)
俞利認真說中文。(圖:VISION SIAM COMPANY LIMITED、希...
俞利認真說中文。(圖:VISION SIAM COMPANY LIMITED、希林國際提供)
俞利用粉紅色呼應團體的應援色。(圖:VISION SIAM COMPANY LI...
俞利用粉紅色呼應團體的應援色。(圖:VISION SIAM COMPANY LIMITED、希林國際提供)

上一則

「芭比」全球票房衝破10億美元 創女性導演影史紀錄

延伸閱讀

歌詞曾批評李玟 熱狗封唱「韓流來襲」

歌詞曾批評李玟 熱狗封唱「韓流來襲」
韓網瘋傳太妍不續約 SM家族演唱會名單見端倪

韓網瘋傳太妍不續約 SM家族演唱會名單見端倪
陳美鳳變身金髮芭比辣翻 炸出豐滿上圍 網喊：韓團女神

陳美鳳變身金髮芭比辣翻 炸出豐滿上圍 網喊：韓團女神
Ella「浪姐4」奪冠 高喊：我是S.H.E

Ella「浪姐4」奪冠 高喊：我是S.H.E

熱門新聞

大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
李玟與媽媽及兩位姊姊（右二為李思林）。(圖：取材自微博)

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

2023-08-06 02:10
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

2023-08-03 23:55
湯姆克魯斯聽聞舊愛離婚，馬上想要復合？（歐新社）

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

2023-08-04 10:10
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30

超人氣

更多 >
李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣

紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣
60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開