韓團「少女時代」俞利秀中文 題字糗變「射射你」

俞利帶來拿手唱跳。(圖:VISION SIAM COMPANY LIMITED、希林國際提供)

少女時代成員俞利6日在台北國際會議中心舉辦個人見面會，她相隔4年單獨赴台灣，但中文程度完全沒退步，一開口就流利問候：「大家好，好久不見，我很想你們。過得好嗎？真的嗎？我也真的好想你們。」聽到台下粉絲大喊我愛你，俞利立刻回應：「我也愛你們。」

俞利的中文開關一打開就停不下來，她清楚說出上次個人見面會是2019，而今年是2023。在台上接受訪談時，她接下任務要填個人簡介，堅持以全中文書寫作答，包括正確寫下自己的名字「俞利」、「8月6日」，還挑戰念出中文題目。看到粉絲尖叫聲不斷，她主動加碼寫下「謝謝你」，但意外筆誤成「射射你」，讓粉絲莞爾一笑。

此外，俞利沒忘記感謝台灣粉絲每次都準備驚喜應援，無論是少女時代或她個人活動，總是能看到滿滿的應援，讓她難以忘懷。這次當然也不例外，她在後台已經圓夢吃到鳳梨酥和珍奶，在台上害羞招認：「最近吃了很多好吃的東西，有變胖了一點。」但還是想把握機會去鼎泰豐吃小籠包和牛肉麵，如果有火鍋更好。