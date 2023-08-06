韓團「少女時代」俞利秀中文 題字糗變「射射你」
少女時代成員俞利6日在台北國際會議中心舉辦個人見面會，她相隔4年單獨赴台灣，但中文程度完全沒退步，一開口就流利問候：「大家好，好久不見，我很想你們。過得好嗎？真的嗎？我也真的好想你們。」聽到台下粉絲大喊我愛你，俞利立刻回應：「我也愛你們。」
俞利的中文開關一打開就停不下來，她清楚說出上次個人見面會是2019，而今年是2023。在台上接受訪談時，她接下任務要填個人簡介，堅持以全中文書寫作答，包括正確寫下自己的名字「俞利」、「8月6日」，還挑戰念出中文題目。看到粉絲尖叫聲不斷，她主動加碼寫下「謝謝你」，但意外筆誤成「射射你」，讓粉絲莞爾一笑。
此外，俞利沒忘記感謝台灣粉絲每次都準備驚喜應援，無論是少女時代或她個人活動，總是能看到滿滿的應援，讓她難以忘懷。這次當然也不例外，她在後台已經圓夢吃到鳳梨酥和珍奶，在台上害羞招認：「最近吃了很多好吃的東西，有變胖了一點。」但還是想把握機會去鼎泰豐吃小籠包和牛肉麵，如果有火鍋更好。
就在俞利赴台前，少女時代剛過出道16周年紀念日，卻被粉絲發現Sunny在官方手寫信中缺席，疑似不跟經紀公司SM娛樂續約。俞利對此沒有多言，把對團體的愛都放在歌曲中，選唱了少女時代的「Gee」、「Lil’ Touch」，和孝淵的「Dessert」，象徵自己和成員的心緊緊相連。
上一則
FB留言