福原愛沒在怕 背後有演藝圈大佬撐腰？

福原愛被爆不斷說謊。（取材自Instagram）

昔日「桌球CP」江宏傑 、福原愛 的離婚大戰越演越烈，兩人交戰情況也受到台日雙方各界關注，蔓延到各大電視節目，福原愛經過外界抨擊，目前完全消失，僅透過律師發聲明，日網「kotoblo」福原愛之所以能如此大膽，是因為有「演藝圈大佬」相挺，對方疑似就是日本 勢力最大經紀公司「Burning Production」社長周防郁雄。

消息指出，福原愛之所以能在爆出醜聞後，仍能接到不少工作，就是因為有人撐腰，周防郁雄擁有日本勢力最大的藝能事務所，整個藝能界有近一半以上的小事務所也與他們有往來，該事務所甚至在政治圈及財經界也小有勢力，才讓福原愛能夠陸續接下仙台市觀光大使、WTT（世界桌球職業大聯盟）日本區總經理、青森大學客座副教授等重要職務。

江宏傑、福原愛這對昔日桌球界金童玉女撕破臉，煙硝鬧上國際，而這全部事件的導火線，就是她疑似偷吃早已是人夫的「橫濱男」，橫濱男的元配近期出面向「文春週刊」爆料，提到她當初向福原愛要求上千萬日圓的賠償費，結果福原愛只願意支付100萬日元（約7015美元），訪談時更激動淚訴，「福原愛以自己的影響力不斷說謊！」

報導指出，福原愛爆出第三者傳聞，但當時強烈否認不倫，說是雙方都離婚後才有交集，然則「橫濱男」的妻子除了發現福原愛寫給男方的情書外，並揭露這些情書才是兩人離婚的導火線，另外表示，雙方在和解時，福原愛主動表示不要找律師，私下解決就好，也只願意提供100萬日圓，最終雙方終於在2022年11月和解，該女的友人則表示「她在相當高價的條件之下答應和解，做了很大的讓步。福原愛接著在微博上公告已經和解了，可以說是利用作為名人的影響力來自我合理化，她對此後悔到不行。」