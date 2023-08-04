牽線Jisoo、安普賢？ 丁海寅否認：對藝人談戀愛沒興趣

丁海寅（左）、Jisoo（右）曾合演「雪降花」。（取材自Instagram）

BLACK PINK成員Jisoo與「梨泰院class」、「軍檢察官 多伯曼」韓劇 男神安普賢熱戀，外傳兩人的共同好友是丁海寅，是由丁海寅牽線，不過丁海寅卻驚訝否認，「我剛知道這件事，在娛樂新聞看到的，希望他們持續有美好戀情」。

丁海寅近期因為「D.P逃兵追緝令2」做足一系列宣傳，他曾與Jisoo合作「雪降花」，也與安普賢是多年好友，他笑稱自己對藝人談戀愛沒興趣，「雖然我自己也是藝人，但我對別人的戀愛史沒興趣，以前就是這樣，我朋友都會怪我不聽他們的戀愛史」。

D社另外報導指出，安普賢雖然7月行程很滿，也會特別跑去龍山，而Jisoo待在南韓 時間不多，所以主要是安普賢協調行程，「兩人互相照顧對方，持續熱戀中」。

兩人認愛後，安普賢的IG帳號追蹤人數急速上升，許多Jisoo海外粉絲湧入他的貼文留言應援「請好好對她」，一天內就激增50萬粉絲。

Jisoo在全球都有高知名度，大方與安普賢認愛後，讓全世界都認識到安普賢，讓他的全球關注度不斷飆升。

安普賢的Instagram帳號在3日早上10點原有368萬粉絲，如今已經暴漲到410萬，並仍以肉眼可見的速度成長中，也十足證明了Jisoo的超人氣。