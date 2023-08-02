福原愛被爆預謀騙慘江宏傑 社外董事已除名

日媒挖內幕，指福原愛(右)有「預謀」騙慘江宏傑(左)。(本報資料照片)

台灣前桌球選手、男星江宏傑 日前到日本 召開國際記者會，控訴前妻福原愛 未遵守雙方約定。福原愛不僅被日本家事法庭要求履約，還飽受社會批判，而這起國際記者會並非因江宏傑而起，反而是因原愛在日本先興訟。福原愛1日派出律師發千字文聲明，回擊江宏傑，但日本網友仍是一片罵聲；日媒爆還料，福原愛擔任上市公司社外董事的職務，早在6月已經退任，官網已除名。

據悉，江宏傑為這場跨國官司粗估已耗300萬台幣(約9萬4976美元)，而當時是由福原愛方面先提出訴訟。

據日媒報導，去年7月，福原愛接受突擊訪問，當時毫無異樣回說，等到暑假結束就會最早之前就要履行的協議。沒想到相隔一個月，福原愛8月悄悄找上東京家庭裁判所，打算推翻最早之前就要履行的協議，直接興訟。

日媒回顧，福原愛根本早已謀畫多時，江宏傑確實被福原愛給騙慘。相較之下，福原愛回到日本後，忙著跟「橫濱大谷翔平」熱戀，碰巧遇上疫情滯日不歸也不理，還執意打起離婚官司，兩者情況與心境天差地別。

而福原愛律師1日發表千字文聲明回擊江宏傑，要求對方提出「具體證據」，並質疑對方根本沒弄清楚相關法律名詞的真正涵義。

對於福原愛的二次聲明，許多日本網友表示「無視江先生的反應，只保護自己，不想再看到這個傢伙為所欲為」、「如果妳有時間發聲明爭辯，就應該要花時間跟對方（指江宏傑）溝通」、「越是反駁，越不利」。

另據日媒《Sponichi Annex》報導，福原愛為職業桌球隊「琉球Asteeda」所屬公司的社外董事，6月底已經退任，公司官網已沒有她的名字。她目前擔任WTT日本區總經理、青森大學客座副教授2個要職。