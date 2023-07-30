全南韓最讓人羨慕人妻是她 千億富豪夫吵架靠美食道歉

韓劇「五個孩子」中，蘇有珍(左後)與安在旭(右後)共譜第二春。（圖：中天娛樂台提供）

由「韓流始祖」安在旭攜手「家庭劇女王」蘇有珍主演的韓劇 「五個孩子」，描述分別獨立撫養2名、3名子女的單親爸與失婚媽勇敢追尋第二春的溫暖家庭喜劇。有別於戲裡遭丈夫出軌背叛、含辛茹苦，蘇有珍真實生活中是擁有千億身家資產、「南韓 廚神」白種元的妻子，即使有15歲的年齡差，但夫妻感情相當甜蜜，相當寵妻、愛孩子的白種元，也讓蘇有珍成為「全南韓最讓人羨慕的人妻」。

蘇有珍在「五個孩子」中，獨自扶養3個孩子。（圖：中天娛樂台提供）

蘇有珍於2013年和「南韓廚神」白種元結婚後，育有1兒2女，她經常在社群平台分享一家人生活點滴，近期更獨自挑戰帶3個孩子與70歲的母親到沖繩旅遊，旅遊過程中，面對大兒子鬧脾氣還大喊：「媽媽討厭」，蘇有珍絲毫不生氣，更對大兒子表示：「你們說討厭媽媽，我就會聽做我愛媽媽」，聽到這番言論後，女兒們輪流開玩笑地說著「討厭媽媽」，而蘇有珍則開心地回說：「我也愛你」，最後一旁的大兒子被逗樂便開心地笑了。除此之外，他們更到丈夫推薦的一家鐵板牛排店用餐，蘇有珍也提及因為很喜歡鐵板燒，寵妻的白種元為此在家裡裝了鐵板，讓妻子隨時都可以吃到。

「五個孩子」中，蘇有珍遭丈夫出軌背叛 。（圖：中天娛樂台提供）

白種元疼小15歲妻，夫妻吵架也是靠美食道歉，蘇有珍談到只要在電視上看到美食，丈夫幾乎有求必應，過沒多久就能做出來，身為演員的她，如果需要身材管理時，白種元也會幫她做減脂餐，不過蘇有珍坦言即使結婚多年，她料理水平也有進步，但老公對於她的廚藝時常會「愛的嘮叨」，但她表示剛結婚時會回「好的，老公」，現在就直接說「別吃了」，夫妻互動相當有趣。

在「五個孩子」中，蘇有珍與安在旭共譜第二春，卻遭家人強烈反對；蘇有珍當初與白種元結婚時，也遭到母親反對，母親甚至還哭了，蘇有珍回想：「年齡差是個問題，還有白種元是自己創業，認為搞事業不算很穩定，加上當時白種元比現在還要胖20公斤左右，太胖了媽媽不喜歡。」而白種元對於年齡及創業兩個因素表示無法改變，但他下定決心減肥，一個月減了15公斤，這個魄力也讓丈母娘終於點頭答應。