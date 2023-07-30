我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

全南韓最讓人羨慕人妻是她 千億富豪夫吵架靠美食道歉

記者陳慧貞／即時報導
韓劇「五個孩子」中，蘇有珍(左後)與安在旭(右後)共譜第二春。（圖：中天娛樂台提供）
韓劇「五個孩子」中，蘇有珍(左後)與安在旭(右後)共譜第二春。（圖：中天娛樂台提供）

由「韓流始祖」安在旭攜手「家庭劇女王」蘇有珍主演的韓劇「五個孩子」，描述分別獨立撫養2名、3名子女的單親爸與失婚媽勇敢追尋第二春的溫暖家庭喜劇。有別於戲裡遭丈夫出軌背叛、含辛茹苦，蘇有珍真實生活中是擁有千億身家資產、「南韓廚神」白種元的妻子，即使有15歲的年齡差，但夫妻感情相當甜蜜，相當寵妻、愛孩子的白種元，也讓蘇有珍成為「全南韓最讓人羨慕的人妻」。

蘇有珍在「五個孩子」中，獨自扶養3個孩子。（圖：中天娛樂台提供）
蘇有珍在「五個孩子」中，獨自扶養3個孩子。（圖：中天娛樂台提供）

蘇有珍於2013年和「南韓廚神」白種元結婚後，育有1兒2女，她經常在社群平台分享一家人生活點滴，近期更獨自挑戰帶3個孩子與70歲的母親到沖繩旅遊，旅遊過程中，面對大兒子鬧脾氣還大喊：「媽媽討厭」，蘇有珍絲毫不生氣，更對大兒子表示：「你們說討厭媽媽，我就會聽做我愛媽媽」，聽到這番言論後，女兒們輪流開玩笑地說著「討厭媽媽」，而蘇有珍則開心地回說：「我也愛你」，最後一旁的大兒子被逗樂便開心地笑了。除此之外，他們更到丈夫推薦的一家鐵板牛排店用餐，蘇有珍也提及因為很喜歡鐵板燒，寵妻的白種元為此在家裡裝了鐵板，讓妻子隨時都可以吃到。

「五個孩子」中，蘇有珍遭丈夫出軌背叛 。（圖：中天娛樂台提供）
「五個孩子」中，蘇有珍遭丈夫出軌背叛 。（圖：中天娛樂台提供）

白種元疼小15歲妻，夫妻吵架也是靠美食道歉，蘇有珍談到只要在電視上看到美食，丈夫幾乎有求必應，過沒多久就能做出來，身為演員的她，如果需要身材管理時，白種元也會幫她做減脂餐，不過蘇有珍坦言即使結婚多年，她料理水平也有進步，但老公對於她的廚藝時常會「愛的嘮叨」，但她表示剛結婚時會回「好的，老公」，現在就直接說「別吃了」，夫妻互動相當有趣。

在「五個孩子」中，蘇有珍與安在旭共譜第二春，卻遭家人強烈反對；蘇有珍當初與白種元結婚時，也遭到母親反對，母親甚至還哭了，蘇有珍回想：「年齡差是個問題，還有白種元是自己創業，認為搞事業不算很穩定，加上當時白種元比現在還要胖20公斤左右，太胖了媽媽不喜歡。」而白種元對於年齡及創業兩個因素表示無法改變，但他下定決心減肥，一個月減了15公斤，這個魄力也讓丈母娘終於點頭答應。

南韓 韓劇

上一則

羅志祥唱到一半破音 笑場差點唱不下去 歌迷要他做這個

下一則

張藝興被催談戀愛 黃磊要他學學這一對明星情侶

延伸閱讀

全球唯一大熊貓三胞胎迎9歲生日 美食一刻都不能停

全球唯一大熊貓三胞胎迎9歲生日 美食一刻都不能停
鞏固同盟 美日韓領袖峰會8月在大衛營舉行

鞏固同盟 美日韓領袖峰會8月在大衛營舉行
周末限定 費城東南亞市場獲評全美最佳美食市場之一

周末限定 費城東南亞市場獲評全美最佳美食市場之一
南韓可疑國際包裹逾3600件 韓警：不含危險物質

南韓可疑國際包裹逾3600件 韓警：不含危險物質

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸