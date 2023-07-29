韓網瘋傳太妍不續約 SM家族演唱會名單見端倪

南韓女團「少女時代」隊長太妍是否會離開SM公司備受矚目。（取材自太妍Instagram）

南韓 女團「少女時代」隊長太妍，月前在結束台灣的個人演唱會後取關官方個人Instagram，並點名抱怨攝影師沒把台灣粉絲排字應援拍好，暗示官方不用心、態度隨便。當時DCard就有粉絲彙整SM娛樂虧待太妍的罪狀，包括：演唱會行程表遲遲不更新、演唱會規劃有問題，場次人數預計錯誤、不發演唱會大合照，粉絲投訴後才發等等，種種行徑似乎讓太妍十分心寒。

近日，SM家族演唱會（SM Town）藝人陣容曝光後在韓網掀起熱議，SM娛樂宣布將於9月23日在印尼 雅加達舉行，同時也紀念南韓和印尼建交50周年。演出藝人包括東方神起、Super Junior、Red Velvet、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa，以及SM娛樂即將推出的新男團。不過其中卻沒有太妍的名字，讓粉絲紛紛猜想他是否不打算續約。

少女時代目前仍在SM娛樂的成員包括太妍、Sunny、孝淵、俞利及潤娥，據傳太妍的合約是8月到期，而家族演唱會則在9月底，有網友猜測或許是她不續約因此沒有繼續現身在演唱會中。不過也有粉絲持相反意見，認為她行程滿檔，且在本月才去過印尼雅加達開個人演唱會，沒有必要再去一次。另外也有網友拿SHINee舉例，指出他們也都忙於團體行程所以沒出席，對於太妍的缺席不必大驚小怪。