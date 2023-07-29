JYP硬起來 告李俊昊黑粉罰300萬韓幣被嫌少

李俊昊屢被惡評攻擊，JYP娛樂提告酸民。（取材自Instagram）

南韓 二代男團「2PM」成員李俊昊，近年因拍攝多部熱門韓劇 人氣高漲，但在網上卻惹來黑粉惡評攻擊。經紀公司JYP娛樂提告後結果出爐，該黑粉被判罰韓幣300萬（約2355美元），不少粉絲批評罰得太輕，「應該罰3000萬」。

綜合媒體報導，李俊昊唱而優則演，出演了多部高人氣作品。近期與潤娥合作的「歡迎來到王之國」，更是因為戀情傳聞帶動電視劇討論度爆表。

但成績亮眼的李俊昊卻長期在網上受到黑粉酸民的謾罵與惡意評論，由於次數過於頻繁，經紀公司JYP娛樂決定不忍了，正式向該名黑粉提告。

JYP娛樂在28日發表聲明，稱首爾西部地方法院近日做出判決，認定加害者屢次針對李俊昊散布假訊息、嚴重損害被害人名譽，其行為違反情報通信網利用促進暨情報保護等法律，處以韓幣300萬元罰金。

韓幣300萬元罰金約等於2355美元，看在李俊昊粉絲的眼底實在是金額太低了，認為像這樣的惡行要罰3000萬才會讓黑粉清醒。對網上其他酸民有警示功用。

不過有懂法律的網友留言表示，其實300萬的話已經罰得很重，並透露可以猜到惡評的內容應該很惡質。