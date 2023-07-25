影射曾與Jennie有一夜情 饒舌天王新歌遭韓網友狂批

Jennie今年前進好萊塢，在美劇「偶像漩渦」演出。（取材自推特）

莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）、威肯（The Weeknd）主演美劇 「偶像漩渦」（The Idol）找來BLACKPINK成員Jennie演出，原本話題性十足，又有「高校十八禁」導演坐鎮，未料坎城首映之後評價不佳，只能黯淡收場，而威肯最近釋出新歌「K-POP」，歌詞並非稱讚韓流音樂，而是描述與某個韓國女生一夜情、吸毒等，疑似在影射同劇演出，也曾一起出席坎城影展 的Jennie，讓粉絲憤怒不已，在YouTube痛罵威肯沒品。

威肯釋出新歌「K-POP」，影射自己與Jennie有一夜情。（翻攝自YouTube）

「偶像漩渦」開播後評價不佳，外界普遍認為大量性愛露骨場面喧賓奪主，故事性極為不足，不過Jennie前進好萊塢 的初試啼聲獲得不少注目，認為毫不生澀，精湛舞技也獲得注目，不過她與威肯在劇中有段曖昧對話，Jennie更直言「所以，她做愛比我厲害嗎？」威肯則回答「寶貝，沒有人比妳更厲害了」，引起譁然。