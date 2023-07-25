廣末涼子超速離婚還拿親權 媒體爆料有人在背後出錢出力

廣末涼子(右)和Candle JUNE夫妻情已逝。(取材自Instagram)

廣末涼子23日宣布離婚，成功拿到孩子的親權。外界對此議論紛紛，多名法界人士也加入討論，有日媒爆料，廣末涼子閃電離婚內情不單純，可能有經紀公司在背後「出錢出力」。

「週刊女性」報導，廣末涼子和Candle JUNE達成共識結束13年的婚姻，很有可能是廣末涼子與經紀公司聯手付出了「鉅額分手費」，不然離婚官司曠日廢時，根本不可能這麼快有結論，更遑論由出軌的一方順利取得親權。

廣末涼子因受不倫戀情衝擊，形象重創且無限期停工。為了盡快開始賺錢，和Candle JUNE協商是最快的方式之一。過去廣末涼子二度鬧出婚內出軌，公司也都低調介入處理。另一種可能就是Candle JUNE也有偷吃把柄在廣末涼子公司手上，為避免魚死網破，和平簽字才是明智之舉。

離婚離得不漂亮對藝人同樣傷很大，福原愛 就是最好的例子。她婚變後在日本 人心中的國民好感度大幅下滑，無論是從事教學、當通告藝人都一片罵聲。近日她接下世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，WTT）日本區總經理，消息一出馬上被嫌「形象不好」，網友希望她別再給日本桌球界製造負面觀感，推薦體育界多用形象正面的國手宣傳。