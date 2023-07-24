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廣末涼子官宣離婚 揭前夫原來是入贅

娛樂新聞組／綜合報導
廣末涼子歷經婚外情官宣離婚。（取材自Instagram）
廣末涼子歷經婚外情官宣離婚。（取材自Instagram）

42歲的日本女星廣末涼子偷吃型男主廚鳥羽周作，兩人皆婚內出軌雙重外遇。和廣末涼子結婚13年的Candle JUNE嘗試以記者會等形式挽救家庭，最終兩人協調無果，還是走上離婚之路。

廣末涼子24日透過經紀公司的官方網站發表聲明，宣布與Candle JUNE離婚。她沒多交代細節，低調表示這是和先生討論過後的結果，雙方同意離婚並已遞交離婚申請書。

讓網友意外的是，她在聲明中提到前夫Candle JUNE本名為「廣末順」。日媒Sponichi Annex、每日體育報導，廣末涼子在聲明中指出，雖然是私事，但她已跟「廣末順」商量後協議離婚，並提出離婚申請書，宣告第二段婚姻正式告終。

廣末涼子2003年跟大她5歲的男模岡澤高宏結婚並育有一子，兩人在2008年離婚；2010年跟Candle JUNE（原名井筒順，婚後名為廣末順）結婚，兩人育有一子一女。

她說，有關小孩親權（監護權）的部分，「我是擁有親權者（監護人），會跟之前一樣和孩子們一起生活」。

廣末涼子說，擔心私事又再度打擾到社會，所以前段日子對要不要公開離婚一事，「坦白說我真的很煩惱」。不過，她說，希望藉由離婚報告讓此事落幕，不要再讓小孩受到更多的不安與憂慮，所以最後決定對外公布。

日本網友對廣末涼子宣布離婚各有看法，其中有人對Candle JUNE的本名「廣末順」大感吃驚說，「原來是入贅」。

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