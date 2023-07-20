青龍系列大獎 宋慧喬勇奪「大賞」哽咽：恐再難有機會

宋慧喬全黑禮服壓軸登場，禮服簡單高雅，襯托出她的好氣質。(取材自Newsen)

南韓三大電影獎之一的青龍獎，針對線上影音串流平台（OTT）舉辦的「青龍系列大獎」，日前在仁川天堂城舉行第2屆頒獎典禮，宋慧喬 雖與影后擦肩而過，卻獲得最高榮譽「大賞」，讓她哽咽表示「我想未來應該很難有機會站在這裡了，所以我第一次想要稱讚我自己，妳辛苦了，慧喬。」

大熱戲劇「黑暗榮耀」主要女角宋慧喬、林知衍一同亮相，男星們也個個俊帥，包括，車銀優、朴成焄、都敬秀、文相敏皆登場紅毯。

潤娥秀出美背。（取材自推特）

潤娥最近演出韓劇 「歡迎來到王之國」人氣狂飆，她同時是當晚的主持人，她背部全裸，性感又甜美。讓人眼睛一亮。

宋慧喬則以全黑禮服壓軸登場，禮服簡單高雅，襯托出她的好氣質，女王氣場十足。男星則都穿著帥氣西裝，以韓劇「Island」入圍 新人男演員的車銀優，4月歷經ASTRO成員好友文彬逝世，遭受不小打擊，但這次亮相難得露出淺淺微笑，心情似已慢慢恢復。

秀智穿透視裝。（取材自推特）

河正宇以「毒梟聖徒」拿下最佳男主角，他謙虛致詞：「在我尊敬的『地下菁英』崔岷植前輩面前獲獎，我感到非常羞愧和感激。」最佳女主角獎是「安娜」裴秀智，打敗宋慧喬、金瑞亨、鄭麗媛、全汝彬等前輩，讓她激動感謝：「這是一部雖然我很害怕但還是產生野心的作品，拍攝過程都非常珍貴且具意義。」

李東輝則是在Disney+影集「地下菁英」飾演性格反轉的小弟，勇奪最佳男配角獎，他開心回答：「我真的不知道自己會拿獎，現在腦中一片空白。」