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秋瓷炫夫妻重回韓綜 談「于曉光坐大腿」真相：沒出軌

噓！星聞／即時報導
秋瓷炫與老公合體上韓綜「同床異夢」。(影片截圖)
秋瓷炫與老公合體上韓綜「同床異夢」。(影片截圖)

韓星秋瓷炫結束「乘風2023」（浪姐4）錄製後，和中國籍老公于曉光和合體回歸韓綜夫妻真人秀「同床異夢」，于曉光當初因「同床異夢」人氣大漲，一度被讚好老公，但去年被中國媒體拍到于曉光與一女子同車，且女子還坐在于曉光腿上，被外界認為疑似出軌，昔日幸福夫妻驚爆婚姻危機。

婚變危機傳出當時，秋瓷炫力挺老公否認他出軌，但也代老公道歉稱行為不妥，而今時隔一年，夫妻合體上節目也難避開當時負面新聞，秋瓷炫再度幫老公澄清並還原當時車內情況，她表示夫妻倆分隔兩地也會天天視訊，所以老公和誰吃飯她是知道的，而當天是該女子進車內要移位置時剛好被拍到，也就是一瞬間，女子後來就往內坐了。

秋瓷炫表示，之後車子發動了駛離，所以沒看到後續，但她也認為不論是否只是一瞬間，但該舉動確實發生了，坦言「被教育的一番」，為此代老公向外界道歉，並保證老公真的沒有出軌。

于曉光也在節目表示，「這個事情從一開始我就知道沒事，但是現在網路自媒體惡意剪輯了，其實我們本意不是想用另一種方式來解釋，但是很多人是不相信真或假的，更關心的是形象突然轉變（正面變負面），所以當時是覺得『時間會證明一切』，而從我的心態來講的話，我最對不起的就是我太太」。

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