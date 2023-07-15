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BTS柾國Solo出道 與「最美小三」周一吵到周日

娛樂新聞組／即時報導
「最美小三」韓韶禧入鏡BTS Jungkook出道曲〈Seven〉MV。(影片截圖)
「最美小三」韓韶禧入鏡BTS Jungkook出道曲〈Seven〉MV。(影片截圖)

南韓人氣男團BTS防彈少年團，繼J-hope、RM、Jimin、SUGA等人之後，「黃金忙內」 Jungkook（田柾國）即將在本月14日Solo出道，出道曲〈Seven〉名稱意義非凡，除了代表防彈少年團的七人之外，同時也是他在隊內的年齡順序。

目前官方已釋出多組概念畫報及幕後製作短片，出道曲〈Seven〉MV更是請來「最美小三」韓韶禧入鏡，與 Jungkook飾演一對情侶。

來源：HYBE LABELS

Jungkook與韓韶禧在餐廳裡吵架，吵到天花板上的燈掉下來仍激烈爭吵。在MV正片中，兩人從周一吵到周日，從餐廳吵到地鐵、自助洗衣店、大街上、暴風雨中的街道，直到周六Jungkook竟然過世了，一群人來參加他的葬禮。女友韓韶禧一臉狐疑望著棺材，不相信Jungkook離去。沒想到下一秒Jungkook打開棺材，調皮看著韓韶禧，但女方卻翻了個大白眼。之後兩人戰場又轉往高樓，最後韓韶禧在大雨中向Jungkook伸出手，兩人握手言和，蹦蹦跳跳轉身離去。

這段相愛相殺的情侶吵架日常被網友形容像極了《換乘戀愛2》裡的娜妍跟熙斗，明明很愛對方，但總有吵不完的架。另外也有高手粉絲P圖，把正在當兵的Jin（金碩珍）P進兩人之間泰然自若地用餐，J-hope圍觀當吃瓜群眾，瞬間破壞嚴肅氛圍變八點檔。

「最美小三」韓韶禧入鏡BTS Jungkook出道曲〈Seven〉MV。(影片截...
「最美小三」韓韶禧入鏡BTS Jungkook出道曲〈Seven〉MV。(影片截圖)

地鐵 南韓 BTS

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