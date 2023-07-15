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韓團SJ東海、銀赫離開SM娛樂 圭賢有望成為劉在錫師弟

記者李姿瑩／即時報導
SJ未來將分屬不同經紀公司。(取材自推特)
SJ未來將分屬不同經紀公司。(取材自推特)

韓團Super Junior拋出震撼彈，多家韓媒報導，SM娛樂證實東海、銀赫、圭賢不續約，但聲稱不影響未來團體活動。

2005年出道的SJ歷經過多次成員變動，過去陸籍成員韓庚是首位反抗奴隸合約且出走回國的中國藝人。後來起範、強仁陸續因故離開，晟敏不再隨團活動，一開始的13名成員目前僅剩下9人守住SJ的韓流光環。

東海、銀赫和圭賢都是練習生出身，彼此擁有革命感情，在公司約莫待了18年。SM娛樂知道粉絲人心惶惶，因此強調他們雖然不續約，但「會繼續參與團體活動」。粉絲雖然意外，但因為過去少女時代等其他偶像團體早開先例，同一個團體的成員分屬不同經紀公司早已不是新鮮事。

未來東海、銀赫、圭賢還是SJ的一員，但個人工作發展將抓在自己手上。外傳東海和銀赫很有可能以「D&E」名義自立門戶，圭賢則被Antenna娛樂招手，雙方正在洽談簽約事宜，代表他可能成為劉在錫的師弟。

不過Antenna娛樂怕好事多磨，低調表示一切都還未定案。而東海和銀赫月底就要以「D&E」身份來台與粉絲見面，屆時或許會親口向粉絲報告相關事宜。

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