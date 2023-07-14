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海外最受歡迎韓劇 「請回答1988」第一

娛樂新聞組／綜合報導
「請回答1988」拿下9.2高分。（取材自IMDb）
「請回答1988」拿下9.2高分。（取材自IMDb）

韓流近年持續席捲全球，近幾年「寄生上流」、「魷魚遊戲」、「黑暗榮耀」成現象級作品，南韓影視作品漸漸受到全球認可。日前知名網站Koreaboo整理了「海外最受歡迎韓劇TOP 5」榜單，排名標準取自影視評分資料庫網站IMDb分數，冠軍更是一舉拿下9.2的評分。

TOP 5「陽光先生」

2018年播出的「陽光先生」由李秉憲、金泰梨、柳演錫、金玟廷、卞約漢主演。講述在辛未洋擾時期，偷渡去美國時隔30年以軍官身分返回朝鮮的崔宥鎮，與兩班世家的大家閨秀高愛信在大時代中陷入熱戀的故事。

TOP 4「機智醫生生活」系列

「機智醫生生活」在2020年播出第一季後廣受好評。劇中「五人幫」曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都人氣再登巔峰，2021年推出了第二季以及衍生綜藝「機智的露營生活」同樣受到歡迎。

TOP 3 「還魂」系列

由李宰旭、庭沼珉、高允貞、黃旼炫主演，架空的世界觀與四大術士家族設定非常新穎，並時隔兩個月再度推出續作，奇幻愛情主題受到海外粉絲喜愛。

TOP 2 「我的大叔」

由IU與李善均主演，講述40歲與20歲的男女在人生路上互相治癒彼此的故事。IU飾演的李至安不僅打好幾份工還時不時要被討債的追打，當時展現的演技引起許多人共鳴。

TOP 1 「請回答1988」

冠軍就是「請回答」系列的「請回答1988」。講述1988年住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事，主角包括李惠利、朴寶劍、柳俊烈、高庚杓、柳惠英、李東輝。80年代的復古感性以及街坊鄰居間的情誼受到廣大網友喜愛。

偷渡 魷魚遊戲 韓劇

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