「IU的男人」李鐘碩減肥破功 抵台狂吃小籠包、芒果冰

李鐘碩是韓劇男神。（取材自Instagram）

南韓 演員李鐘碩相隔5年赴台灣與粉絲相會，8日在台北舉辦見面會，更為此努力做有氧運動，甚至斷食苦練身材。他笑說，結果一到台北就前功盡棄，吃了烤鴨、小籠包、芒果冰。

以退伍後首部韓劇 作品「黑話律師」奪下MBC演技大賞的超人氣演員李鐘碩，去年底低調官宣與南韓女星IU（李知恩）熱戀，事業、愛情兩得意，近期更在各國舉辦2023世界巡迴粉絲見面會。

昨晚台北場活動一開場，李鐘碩就唱著戲劇代表作之一「當你沉睡時」的主題曲「到我身邊」現身，並以中文「大家好，我是李鐘碩」問候。睽違5年再到台北，被問到印象如何時，李鐘碩嘴甜回覆：「今天也一如既往，粉絲是最美的風景。」

原本不喜歡運動的李鐘碩，為了這次世界巡迴見面會開始認真跑步，還求好心切進行72小時斷食計畫，如今苦練有成，讓他得意表示自己肩膀最好看。

不過李鐘碩笑說，一來台北就破功，抵台當晚便去品嘗知名烤鴨，見面會當天中午則大啖小籠包名店，還忍不住向粉絲「告狀」，透露上午本來想去運動，但因為經紀人說要去吃好料，讓他沒時間運動，最後決定去三溫暖流汗，讓他既能維持身材又能吃到美食。

不僅如此，李鐘碩此行赴台前就難忘芒果冰，主辦單位也在後台讓他圓夢，可說是讓這趟台北行吃好吃滿。

活動最高潮環節，是李鐘碩現場畫圖製作環保杯並親手抽出粉絲贈送，而幸運得獎的粉絲竟穿著一身新娘禮服上台。她上台後興奮表示今年25歲，11年前就開始喜歡李鐘碩，希望能把手上捧花送給他。李鐘碩驚喜之餘也以環保杯作為「交換禮物」，並附上大大擁抱，讓粉絲完美圓夢。

最後台灣粉絲更全場總動員，排出韓文的「永遠是你的With」，李鐘碩看了後，也感性引用名句「今晚的月色真美」（意指：我愛你） 來回應粉絲們的愛。結束台灣行後，李鐘碩將陸續造訪雅加達、杜拜、曼谷、首爾等11個城市舉辦粉絲見面會。