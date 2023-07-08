朴寶劍才第9名？日網票選最強韓男演員TOP 10

朴寶劍。(取材自Instagram)

近年全球颳起韓流，全民開始追星、追劇熱潮。日本 票選網站rankingoo近日公布了由各年齡層、不分男女共2557名網友投票 ，選出「最強韓男演員TOP 10」。其中不乏許多產量高的知名演員，而排名跟喜愛理由也十分有趣，能從中得知日本網友對於韓劇 男星的喜好輪廓。

首先，池晟與朴寶劍並列第九名，都被公認是有演技也有臉蛋的男演員。接著第八名車銀優讓大批網友讚賞又美又帥，且臉部表情細膩。第七名李鐘碩則獲得有臉蛋也有身材、不只擅長愛情戲，嚴肅的類型也能發揮得很好的評價。第六名池昌旭用真摯的演技與強烈的眼神獲得網友青睞。第五名孔劉在《孤獨又燦爛的神—鬼怪》中令人印象深刻，久久不能忘懷。第四名徐仁國在愛情戲、動作戲、歷史劇間切換自如的表現，加上親自演唱OST讓大批網友淪陷。

最後前三名分別是朴敘俊、張根碩及李敏鎬。朴敘俊在日本網友心中屬於努力型的演員，且產量十分穩定，主演的題材也很有趣。張根碩在2009年主演《原來是美男》後在日本爆紅，即使退伍後鮮少露面且一度發福，不過仍無法輕易撼動他在日本網友心中的地位。冠軍李敏鎬獲得壓倒性497票，他被網友封為「全能型演員」，不管是臉蛋跟身材都是天生演員，且年紀越大越有味道。

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