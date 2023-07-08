才被酸空降「魷魚遊戲2」T.O.P角色曝光再次惹怒網友

前BIGBANG成員T.O.P將加入「魷魚遊戲2」。(取材自Instagram)

Netflix人氣韓劇 「魷魚遊戲 2」日前陸續釋出演員名單，包括第一季主演們：李政宰、李炳憲、孔劉與魏嘏雋之外，還加入了任時完、姜河那、朴成勳以及梁東根。正當網友們質疑為何沒有女性角色時，官方再公布朴圭瑛、金施恩、曹柔理、元志安等人將加入。另外，前BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）也在此次名單中，不過他的加盟卻被韓網狠批是空降。

前BIGBANG成員T.O.P日前才大動作於個人IG澄清自己已跟BIGBANG毫無關係，並把報導中團體名稱塗掉引起熱議。他的加入也讓一向嚴肅看待藝人吸毒問題的韓國網友不買帳，質疑他是否因人際關係得以加入劇組。不過，日前導演黃東赫對外表示T.O.P是他親自選定的演員，並公開了關於他將飾演的角色背景。